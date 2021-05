Intenta definir dónde se realizará Copa América. El consejo directivo está analizando el cambio de sede y hasta una posible suspensión, después que se definiera que el torneo no se hará en la Argentina. Desde las 9:00 y de manera virtual, los directivos de la Conmebol mantienen una reunión de urgencia para definir qué pasará con la Copa América, luego que el organismo decidiera que el torneo no se iba a realizar en la Argentina. Entre los que comandan el fútbol sudamericano hay opiniones divididas y juega en contra el reloj: el torneo tiene fecha de partida el 13 de junio y hay que definir con urgencia un cambio de sede o una posible suspensión. Países como Uruguay, Paraguay y Chile estarían dispuestos a alojar el torneo y no pondrían trabas a la hora de solicitar permisos o cuestiones vinculadas a la organización de un evento tan masivo. También aparece la opción de Estados Unidos, que no solo garantizaría el negocio, sino también la presencia de público. Sin embargo, esa opción parece ser la más complicada por las cuestiones de logística. Hay quienes no descartan que se suspenda el torneo continental, aunque parece demasiado arriesgado. Ya se postergó el año pasado por la pandemia y quedó demostrado que la Conmebol no tiene pensado que esto vuelva a ocurrir. Deben cumplir con los sponsors que ya pagaron para tener el espectáculo.

El recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en nuestro país, sumado a que no podía garantizar la presencia de público en los estadios a partir de semifinales, fueron un combo que llevaron a la Conmebol a cancelar la Copa América en la Argentina. Más allá que en la semana, el presidente Alberto Fernández se reunió con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para ultimar detalles, lo cierto es que desde el Gobierno Nacional nunca estuvieron muy convencidos de organizar el evento y es por eso que varios funcionarios salieron a poner en duda que se lleve adelante en medio de la pandemia.

A primera hora del domingo, las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habían adelantado un panorama poco alentador para el certamen que reunirá a las diez selecciones de Sudamérica. “La Copa América no está definida ciento por ciento, entiendo que los que deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. En el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulaciones con otros sectores, Interior, Migraciones, Transporte, ANAC, Defensa…, en relación a los controles”, había dicho la ministra. Lo cierto es que toda la polémica e incertidumbre que había rodeado las últimas semanas la organización de la Copa América dentro del territorio argentino terminó empujando al Gobierno nacional a pedir un protocolo muy difícil de cumplir para Conmebol, por los pocos días que lo separaban de la competencia.

