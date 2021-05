El médico Flavio Serra asumió la conducción provincial del PRO, entre polémicas y presiones de afiliados y simpatizantes, que exigen claridad sobre el escándalo que rodea a la diputada nacional Ingrid Jetter. El pediatra casi no habló, en la reunión que se desarrolló vía zoom. La nueva Mesa chica del partido le marcó la cancha de entrada y le puso límites a su función de presidente. Claramente le impusieron que no podrá negociar en reuniones políticas dentro de la alianza oficialista, sin la presencia de los vicepresidentes 1° y 2°, Lorena Piazza y Germán Garavano. La moción la realizó la diputada provincial Lorena Lazaroff. Había 100 personas conectadas, entre ellas, más de 40 consejeros provinciales.

Serra, ligado a la ex intendente de Riachuelo, quedaría atado de pies y de manos. La interna en la escuadra amarilla de Mauricio Macri en tierras correntinas, es el fiel reflejo de lo que pasa en la mayoría de la agrupaciones partidarias de Corrientes. Pero el plato fuerte del encuentro llegaría cuando el secretario general, Javier Silva, dentro de un silencio sepulcral, leyó una carta rubricada por un buen número de afiliados, que exigían se trate orgánicamente la denuncia que se hizo pública contra Jetter (estaba presente), a través de los medios nacionales. La ex jefa comunal riachuelense fue acusada por una de sus estrechas colaboradoras de quedarse con parte de su sueldo. A veces el 50% y otras el 70%. Una situación casi idéntica al caso de la radical Estela Regidor. Además la legisladora de Juntos por el Cambio, está imputada por la muerte de un misionero que cayó junto a su pareja, cuando se trasladaba a las aguas del Arroyo Guazú en Esquina, donde se derrumbó un Puente. En aquel momento la representante del PRO se desempeñaba como Delegada Regional de Vialidad de la Nación.

Finalmente la que tenía que ser una asamblea llena de espíritu dialoguista y confraternidad, culminó abruptamente por decisión de Serra, luego de darse lectura a la misiva.

La polémica carta dice textualmente que “estamos muy preocupados que las denuncias que tomaron estado público, donde, una afiliada y miembro titular del consejo saliente y que ostentaba un cargo en la mesa ejecutiva (protesorera), referente de una de las líneas internas del partido, representante durante estos años y organizadora de eventos en la Fundación Pensar Corrientes, no hayan sido abordadas y tratadas por la dirigencia de manera orgánica, ya que de manera directa nos provoca un daño en la imagen de los valores que decimos representar y que es nuestro principal atributo a la hora de ir a buscar los votos”. “No queremos ni debemos hacer con esta carta una acusación, ya que las mismas deben ser aclaradas por las involucradas en este episodio en sede administrativa, judicial (si lo hubiere) pero lo que es más importante, ante la opinión pública, que es por donde empezó el problema”. “Creemos que el silencio, en vez de apaciguar el tema lo mantiene vivo y hecha un manto de sospecha sobre instituciones de la democracia que deberían mantenerse limpias y sobre todo viniendo de la oposición a un gobierno nacional que demuestra constantemente el poco o nulo respeto por valores republicanos que nosotros decimos defender”. “Repetimos que la intención de esta carta es manifestar nuestra preocupación e instar a aclarar para la opinión pública, pero también mucho más importante, para dentro de un partido que ha trabajado en cada una de las elecciones para que los que llegaron a ocupar puestos electivos estén ahí, y así quitar los mantos de dudas existentes y que día tras día que pasa se densifican”. “Nos despedimos augurando al consejo entrante éxitos en la gestión por iniciar y aclarado (como todos lo deseamos) este tema de denuncias públicas podamos rápidamente ponernos a trabajar en este año electoral donde las posibilidades electorales de nuestro joven partido son muchas”.



