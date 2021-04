La argentina Florencia Chagas, elegida por Indiana Fever de la WNBA. El básquet argentino vivió anoche un momento histórico debido a que Florencia Chagas fue elegida por Indiana Fever, de la Women’s National Basketball Association (WNBA), la liga más importante del mundo. La sola participación en el Draft de Chagas ya era un hecho sin antecedentes para el básquet nacional y, finalmente, fue Indiana la franquicia que eligió a la joven de 19 años.

¡Histórico! Un Draft que Chagas no esperaba

En un principio se especulaba que Chagas no iba a formar parte del Draft, pero algunos equipos se mostraron interesados en una guardia (puede jugar de base y escolta) que juega en Empoli y fue anotada como posible elección. Se mencionó a New York y Connecticut como posibles destinos junto a Indiana, que fue la que terminó optando por la argentina en el pick 31 del draft.

“Sueño con llegar a la WNBA”, había declarado en enero Chagas en una entrevista con el sitio de la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y agregó que “estar en el Draft y tener la chance de jugar en la mejor liga es un objetivo que nunca voy a dejar de buscar”.