Será a partir de este sábado con varios encuentros. Este fin de semana volverá a rodar la pelota en el futbol correntino luego de más de un año de párate debido a la pandemia del coronavirus. La oficialización del inicio del torneo Oficial de la “A” y la “B” se concretó anoche tras una nueva reunión del Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol. La máxima categoría se disputará íntegramente el sábado en cuatro escenarios. En cancha de Sportivo estará lo más atractivo de esta primera fecha, ya que se presentará el último campeón, Camba Cuá, que se medirá desde las 16:00 ante INVICO. Previo a este encuentro, Mandiyú se enfrentará al Deportivo Empedrado. Este partido está programado para las 14:00. En cancha de Ferroviario también habrá otros dos partidos. A las 14:00 se medirán Quilmes y Rivadavia. Luego, a las 16:00, el dueño de casa Ferro, estará recibiendo a Sportivo. En cancha de Huracán, “El Globo” recibirá a las 15:00 a Libertad. Mientras que Boca Unidos hará lo propio, a las 16:00, ante Alianza. Los encuentros se jugarán sin presencia de público y un exigente protocolo de salud.

PROGRAMACIÓN

Sábado 24 de Abril

Cancha de Ferroviario

14 hs. 1ra. A – Quilmes vs Rivadavia

16 hs. 1ra A – Ferroviario vs Sportivo

Cancha de Sportivo Corrientes

14 hs. 1ra A – Deportivo Mandiyú vs Deportivo Empedrado

16 hs. 1ra A – Cambá Cuá vs Invico

Cancha de Huracán Corrientes

15 hs. 1ra A – Huracán vs Libertad

Cancha de Boca Unidos

16 hs. 1ra A – Boca Unidos B vs Alianza