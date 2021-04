Por la situación del coronavirus en el AMBA, “desde que volvieron las clases, la curva de contagio ascendió”. Alberto Fernández, tras la reunión con Larreta en conferencia de prensa aseguró que “el comienzo de las clases coincide con el aumento de los casos en el AMBA”. No hubo marcha atrás. La reunión de casi dos horas entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta no modificó las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Las clases presenciales estarán suspendidas al menos durante 15 días en el AMBA, entre el 19 y el 30 de abril. Tampoco hay certezas que regresarán en mayo, de acuerdo a las respuestas que brindó el presidente en conferencia de prensa que brindó en Olivos luego del cónclave. El jefe de Estado justificó su visión: “desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente”.

“Todos los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios. Ocurre que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Es justamente esa circulación la que provoca que aumente el riesgo de contagio”, introdujo. Y avanzó que “venimos viendo que desde el día que las clases han vuelto la curva de contagios ascendió precipitadamente. También lo que estamos viendo es que en el área concreta de CABA el mayor incremento de casos se da entre persona de 9 a 19 años. La curva allí es exponencial”.

“Le expliqué al jefe de Gobierno que el plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación porque reduciendo drásticamente la circulación vamos a reducir drásticamente los contagios. De ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la Ciudad para ir liberando camas de otras patologías y ponerlas en atención exclusiva de enfermos de covid”, agregó.

El presidente reconoció que adoptó la decisión en soledad mientras transitaba el aislamiento obligatorio por su cuadro de coronavirus que finalizó ayer. Durante esos días -comentó- estudió cómo es el movimiento que se genera en la sociedad con la educación presencial. “Es francamente alarmante”, sintetizó y reiteró que “no es que se mueven alumnos: se mueven alumnos, docentes, no docentes. transportistas, padres, madres. Un número muy importante de gente que representa a casi un tercio de la circulación presente”. Le preguntaron a Fernández, en dos oportunidades, si estaba confirmado que las clases presenciales regresarían en mayo. En ninguna de las dos pudo dar certezas. “Haremos todo lo posible”, repitió, pero no hubo garantías.

Durante la conferencia de prensa, apuntó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se manifestó en la puerta de la Quinta de Olivos contras las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. También aludió a las personas que adelantaron que se rebelarán ante las políticas oficiales. “A mí la rebelión no”, dijo.

Si bien valoró que con la reunión de esta tarde se recuperó el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires, el presidente dijo que Rodríguez Larreta “se equivocó” y su discurso de ayer fue “injusto e ingrato”. “También tengo mi mirada sobre el modo en que se vacunó en la Ciudad de Buenos Aires, pero nada ayudaría que lo plantee”.