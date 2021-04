En la ciudad de Mercedes, confirmaron la condena para un hombre por tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. El Superior Tribunal de Justicia en audiencia oral rechazó un recurso de casación presentado por la defensa particular del condenado y confirmó en todas sus partes la Sentencia N°35/20 del Tribunal de Juicio. El STJ en audiencia oral, que garantiza la celeridad de los procesos, dictó la Sentencia Penal N°97/21 en la que rechazó el recurso de casación presentado por la defensa particular de un hombre condenado a 10 años de prisión en agosto de 2020. Fue encontrado culpable de los delitos de Homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa. Los mismos, están previstos y penados por los artículos 12, 29 inciso. 3°, 42, 44, 45, 80, inciso 1° y 11° en función del 79° todos del Código Penal y 574 y 575 del Código Procesal Penal.

El Tribunal que estableció la pena de 10 años, estuvo integrado por el doctor Juan Manuel Muschietti como presidente; Jorge Alberto Troncoso y Margarita Stella López Rivadeneira como vocales. La audiencia en la que se rechazó el recurso se realizó en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal y fue la séptima del año 2021.

Estuvieron los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Panseri y Guillermo Horacio Semhan, mientras que los doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Chaín, participaron en forma remota. Este tipo de audiencias orales se materializarán durante el resto del año, una vez por semana, ya que garantizan celeridad, inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. El fiscal adjunto, doctor Jorge Omar Semhan y la defensa particular, participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings (forma remota) en cumplimiento a las medidas de aislamiento dispuestas en el marco de la pandemia por COVID-19. Los fundamentos de la sentencia N°97/21 serán dados a conocer el miércoles 28 de abril a partir de las 12:00.

EL HECHO

Ocurrió en Perugorría el 29 de octubre de 2017 y la víctima fue la ex pareja del condenado. Ese día alrededor de las 20:00, cuando la mujer se encontraba en su casa sola, porque sus hijas estaban en casa de los abuelos ubicada en el mismo terreno, llegó la ex pareja y discutió con la víctima. La empujó y la hizo ingresar a una habitación, donde intentó ahorcarla con las manos. En medio del forcejeo la mujer se escapó y él con una cortina intentó ahorcarse. La mujer logró evitarlo y calmarlo.

A los pocos minutos el hombre se dirigió a otra habitación, agarró un cuchillo tipo machete. La mujer esquivó un machetazo y salió corriendo de la casa, buscó a sus hijas y se fue del lugar, para dirigirse a hacer la denuncia.

AGRAVIOS

Los recurrentes se agraviaron en primer lugar por la errónea, parcial y fragmentaria valoración de las pruebas. Sostuvieron que el hecho que se endilga a su defendido es producto de un escrutinio parcial y antojadizo de las pruebas rendidas en la causa por lo que la cuestión amerita una recalificación acorde a las verdaderas circunstancias que se desprenden de las pruebas. Argumentaron que la plataforma fáctica, desde la denuncia, varió constantemente adquiriendo cada vez mayor inconsistencia. Aseguraron en la presentación que no se puede tener acreditado con certeza que el hombre tuvo intenciones de acabar con la vida de su ex mujer, por lo que quedaría sin efecto la tentativa de homicidio. Y en ese marco, solicitaron su absolución.

Señalaron que, al momento de formularse la denuncia, la víctima no mencionó el suceso del machete cuya sorpresiva incorporación al momento de la declaración testimonial de la denunciante agravó la situación penal de su asistido. Sostuvieron la arbitrariedad e injusta calificación legal en contra de su defendido a quién primeramente y en base a los mismos hechos se le adjudicó en instrucción la comisión del ilícito de amenazas calificadas por el uso de armas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Con las mismas pruebas se agregó que el hombre intentó apuñalarla tres veces sin éxito y se calificó el hecho como homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa. Puntualizaron que la penalidad difiere ampliamente y ante la duda se debería estar lo más favorable al reo.