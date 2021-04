El Bicho debutó en la Copa Libertadores donde se impuso 2 a 0 en La Paternal merced a los goles de Gabriel Ávalos y Emanuel Herrera. En la Sudamericana, Newell’s empató de visitante con Goianiense. Gran arranque de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores. El equipo de Gabriel Milito se impuso 2 a 0 frente a Nacional de Montevideo en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, en duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo F. Los goles del Bicho los marcaron Gabriel Ávalos, a los 25 minutos del primer tiempo, y Emanuel Herrera, a los 43 de la segunda etapa. El conjunto local sufrió la expulsión de Carlos Quintana, cuando faltaban nueve minutos para que termine el encuentro.

Nacional, campeón del torneo uruguayo y ganador de la Libertadores en 1971, 1980 y 1988, salió a jugar el partido con determinación y estuvo cerca de convertir en los primeros minutos. Argentinos aguantó, se acomodó y cuando tuvo la oportunidad no perdonó. Ávalos, una de las grandes figuras del encuentro, abrió el marcador tras encontrarse una pelota suelta dentro del área y definir de sobrepique. El tanto no asustó al elenco uruguayo, que siguió buscando con ímpetu su gol. Brian Ocampo y el delantero argentino Gonzalo ‘Lavandina’ Bergessio fueron los jugadores del equipo dirigido por Alejandro Cappuccio que más peligro generaron. Esto se vio en los primeros minutos del complemento. cuando el Bicho se vio obligado a replegarse en su campo debido al empuje del rival. Sin embargo, la visita careció de ideas y prácticamente no logró generar situaciones de peligro. Con el correr de los minutos, empezó a sentir el desgaste.

La expulsión de Quintana sobre el cierre del encuentro revivió la ilusión de Nacional, que casi consigue la igualdad con un tiro libre de Leandro Fernández que rozó el palo. Casi sobre el tiempo cumplido, Argentinos logró sentenciar la historia con el gol de Herrera, que había ingresado en el segundo tiempo.