Para combatir el Coronavirus en Corrientes, 11 mil dosis de vacunas estarán destinadas para personas con discapacidad. Lo confirmó la presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriskovich, la Provincia garantizó 11 mil dosis de vacunas anti-covid para estas personas. Las aplicaciones se harán en dos etapas. Kriscovich integrante del colectivo de personas con discapacidad de Corrientes, precisó que “la vacuna está destinada a los que más tienen compromiso bronquial, con patologías respiratorias que hacen más neumonía, que todo el año están con broncoespasmo, a esos chicos se les va a destinar esta primera dosis”. Señaló que “algunos se vacunarán en lugares determinados y otros en sus domicilios”. Del rango etario, detalló que “de 18 a 59 años es la franja etaria que manejamos, los más grandes no porque ya se pudieron vacunar en ocasiones anteriores, o puede ser hasta 55 años, lo estamos viendo”. Solicitó “a todas las fundaciones que se comuniquen con nosotros para avanzar en este proceso”.

DETALLES

Desde el Colectivo de Personas con Discapacidad precisaron que “el gobernador Valdés aprobó que las personas con discapacidad puedan acceder a las vacunas. El grupo erario que entra es de 18 a 59 años”. Están destinadas 11.000 dosis de vacunas. “Se hará en dos etapas, en un primer momento entrarían los de más riesgos: síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, discapacidad visceral, las personas con parálisis cerebral, cuadriplejias, que son los casos con problemas respiratorios severos”.

“Trabajaran en la logística, ya que en algunos casos tendrá que ponerse la vacuna en su domicilio, y en los que pueden ambulatorio deben buscar el lugar apropiado, también se trabajara mañana en los datos que se pedirá en el registro, que seguramente será con un pedido del médico, y se espera terminar lo más pronto posible para que quede habilitado para el registro”.

“Luego de dar por finalizado esta primera etapa van a dar comienzo, no tienen fecha aún, a la otra etapa, para aquellas personas con discapacidad que no pudieron entrar en este primera etapa de vacunación para las personas con discapacidad”, cerró.