Sigue la vacunación y llegan más Sinopharm. La vacunación casa por casa, recorrió hoy los barrios Quintana y Apipé, en búsqueda de los adultos mayores de 65 años que todavía no hayan sido inmunizados. Hay críticas desde la oposición porque más del 40% de personas de más de 80 años aún no se inscribieron, y ya habilitaron la franja etaria de 55 a 59 años, donde hay una población de 65.000 en toda la provincia. Acusan que en San Roque y Mercedes vacunaron sólo al 15% entre 60 y 69, mientras que en la Capital el 75%. Corrientes necesita 300.000 inoculados para frenar la mortalidad. Por su parte el Gobierno Nacional prepara dos viajes a China para buscar más Sinopharm. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas saldría este viernes y llegaría el domingo con un millón de dosis. El segundo, posiblemente el otro viernes y arribaría el domingo 2 de mayo, con el otro millón. Aun no hay noticias de las de AstraZeneca, cuyo principio activo es elaborado en la Argentina.