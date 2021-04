El joven que había sido baleado por su vecino ex policia Cirilo Comisario, en el barrio Molina Punta. El hecho conmocionó la ciudad de Corrientes porque el joven estuvo hospitalizado desde el 23 de enero. Este martes, fue trasladado a una sala general y la causa continúa. Nahuel Pedemonte fue herido el sábado 23 de enero a la noche, cuando mantenía una discusión con una vecina por un perro al que intentaba rescatar en el barrio Molina Punta. Sin mediar razones, el esposo de la mujer con quien Nahuel discutía, un expolicía, le disparó por la espalda con su arma reglamentaria. “Lo acompañamos más que nunca porque tenemos que estar todo el tiempo con él aunque ahora descansa más que en el área de terapia intensiva”, remarcó su hermana Malvina Pedemonte. “Hace más de dos meses que está internado, fue largo el proceso para abandonar el respirador y hoy le tienen que intervenir un costado de la columna para promover una extensión de su pulmón dañado, tuvo infecciones cada tanto, fiebre y algunos antibióticos le hacían mal”. Destacó que “actualmente está respirando bien” y afirmó que “se recuperó rápido y está sin infecciones; todavía no puede caminar, no siente las piernas, solo tiene movimientos involuntarios y ya vamos a iniciar un tratamiento de kinesiología”, adelantó.