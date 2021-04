El Manteca Martínez y un mensaje a Edinson Cavani para que vaya a Boca. El exdelantero Xeneize, a quien admiraba el delantero de Manchester United, lo motivó para que venga a la Argentina: “El Mundo Boca no se lo puede perder ni loco”, aseguró. Desde hace ya un largo tiempo que se habla de la posibilidad que Edinson Cavani, hoy en Manchester United, venga a la Argentina para jugar en Boca. El padre del delantero habló con TyC Sports y aseguró que el deseo del delantero es tener un paso por el Xeneize. Pese a que no tiene un pasado en el club ni en el país o algo que lo ligue al Xeneize, hay un recuerdo de Sergio Martínez que lo maravilló desde chiquito.

El Manteca tiene una foto histórica, colgado del alambrado de La Bombonera mientras celebraba el gol con el que el Club de la Ribera derrotó 1-0 a River por el Torneo Apertura de 1992, cuando Cavani tenía apenas 5 años. Este jueves, el exdelantero le dejó un mensaje al Matador, alentándolo a sumarse a Boca. “A Edi le diría que el Mundo Boca no se lo puede perder ni loco. Es la camiseta más linda que hay, la gente es fanática, no te vas a olvidar nunca. Si viene no le va a costar mucho meterse en el hincha por cómo es él. Te baja a buscar una pelota, la pelea y de pronto está arriba. Después hará algún gol, se trepará al tejido… No le puede costar porque es un jugador de selección, la camiseta de Boca no te pesa, te queda divina nada más”, expresó en una entrevista con 2 de Punta, de Uruguay. “Yo también estoy esperando que se suba a ese tejido. Como todos. Porque todos escucharon eso que dijo. La gente de Boca está ansiosa. Hoy en día vos ves que está faltando un 9, pero ya está, el lugar de él está ahí, la camiseta también lo está esperando, la gente lo está esperando, nosotros lo estamos esperando. Es el sueño de todos los bosteros…”, añadió.

Desde la salida de Pol Fernández, el número 7, que usaba el Manteca, está vacante esperando por la llegada de Cavani. “Mientras venga a Boca, por mí que se ponga la 109, ja. Lógicamente, si le gusta la 7, que se la ponga”, expresó y contó que quiere estar presente para alentarlo cuando juegue en La Bombonera. “Si se puede entrar a la cancha, ni bien llegue, voy a estar ahí. Y le voy a gritar el ‘uruguayo, uruguayo’, cómo que no. Le vamos a gritar todos. Porque es lo más lindo que hay es que la hinchada de Boca grite tu nombre o grite el uruguayo”, concluyó.