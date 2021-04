El exjugador de Boca fue muy duro con el mediocampista en Superfútbol por sus movimientos dentro de la cancha en el partido ante Unión. El jugador se expresó en el Instagram de la cuenta del mismo medio. Boca perdió ante Unión, le cuesta mucho encontrar su mejor versión y para colmo tiene jugadores importantes que no están en plenitud física. Sobre ese tema fue contundente Cristian Traverso, que en Superfútbol liquidó a Edwin Cardona. El colombiano, le contestó a través de las redes sociales. Apenas intervino en el programa de los mediodías, el exdefensor preparó el terreno en su primera apreciación: “Me llamó mucho la atención la imagen de un jugador suplente de Boca bostezando, eso te da la pauta de lo que fue el partido. Boca dio varios pasos para atrás”.

Acto seguido fue al hueso: “La semana pasada habíamos hablado de la rotación en el mediocampo para generar juego, la expectativa de ¿cómo le dicen ustedes? ¿Crackdona? Puede ser Caminadona, le queda bien porque también tuvo un socio para la caminata”. Ante la defensa de Agustín Fantasía al hombre del Xeneize, remarcando la importancia que tuvo en los goles de Boca (partidos anteriores), el que se alineó a Traverso fue Marcelo Palacios, que rápidamente salió al cruce. “Nadie va a discutir que le pega lindo, pero nosotros tenemos que elevar la discusión. No podemos permitir que un tipo después de un mes se presente de esa manera adentro de la cancha. Se supone que tiene hasta que volar. Y si no estaba, dejalo una semana más. A Cardona lo querés para la Copa (Libertadores)”, afirmó MP.

RESPUESTA DEL 10 DE BOCA

El video de la crítica de Traverso tuvo eco en las redes sociales de TyC Sports. En Instagram se generaron múltiples reacciones y una de ellas fue ¡del propio Cardona! El colombiano no quiso entrar en polémicas y trató de suavizar el asunto.

