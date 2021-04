Gestores culturales y actores de distintos puntos de la ciudad de Corrientes se manifestaron ayer por la mañana en uno de los accesos del Palacio Municipal. Con bombos, redoblantes, banderas y carteles se expresaron en contra de las medidas restrictivas en los bares. Se llevó a cabo una sentada pacífica frente a la Municipalidad de Corrientes para visibilizar la situación de trabajadores culturales independientes, que se vieron afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno, específicamente la prohibición de espectáculos en vivo con público.

Artistas y gestores culturales se reunieron para solicitar que se revean las medidas que restringen el trabajo artístico. En la nota presentada a las autoridades municipales, explicaron que “estamos de acuerdo y acompañamos la suspensión de eventos masivos donde se hace difícil mantener el control sobre los protocolos vigentes, pero no es nuestro caso”.

“Somos espacios de capacidad cuidada, con mucho aire libre, que cumplimos al pie de la letra todos los protocolos y sobre todo somos personas con derecho a trabajar”, precisaron. Pidieron ser considerados “trabajadores esenciales y realmente necesitados de nuestra actividad para el sustento diario”, declarando que “por considerarnos de menor riesgo epidemiológico que los locales gastronómicos, exigimos los mismos derechos a trabajar que ellos”.

Los encargados de presentarla fueron María Eugenia Maru Richieri del Patio Cultural, espacio Mariño; Kevin Oviedo del Flotante; y Florencia Rodríguez del Espacio Nido. Maru expresó que “no tiene sentido que un espacio cultural no tenga artistas actuando al aire libre, con todos los protocolos, con todos los cuidados que venimos teniendo. Y es el único sector afectado al que restringieron algo”. Adelantó que “si no nos reciben tomaremos acciones para visibilizar el trabajo y también la cultura, que esta desvalorizada y devaluada”.

“En esta época de pandemia toda la sociedad necesita nutrirse del arte, y el artista también tiene que trabajar para sobrevivir”, concluyó.

José Acevedo gestor del Patio Cultural, ratificó que “reclamamos que se revean las medidas porque son muy desequilibradas, nosotros somos espacios culturales que tenemos un público más reducido, con un protocolo muy cuidado y justamente, cumplido a rajatabla”. Explicó que “nos afecta de lleno a los espacios culturales, porque el mayor porcentaje de actividades que tenemos son abocadas al arte, y son a través de los espectáculos artísticos. Sentimos que es una medida muy arbitraria, sin consultar ni siquiera con nosotros que somos agentes culturales, promotores de las actividades”.

La actriz Rocío Guraz, directora teatral, gestora cultural, perteneciente al teatro del Flotante, detalló que “vivimos del arte, es lo que hacemos, y nos cerraron así como si nada. Nos parece injusto que, así como si nada nos metan en la misma bolsa que los espectáculos masivos, cuando los espacios culturales son los que más respetan el protocolo”.