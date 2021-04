La dificultad de clasificar al equipo entre los cuatro primeros de la Premier League, lo que otorga un cupo a la próxima Champions League, detonó la salida del entrenador portugués. Tottenham Hotspur despidió este lunes a José Mourinho, según anunciaron los medios ingleses. El técnico portugués, quien llegó a la institución en noviembre de 2019, se marchó tras empatar el viernes contra Everton (2-2), que complicó sus opciones de meterse entre los cuatro primeros de la Premier League y clasificarse para la próxima Champions League. Además de la mala actuación en el torneo local, se suma la eliminación en los octavos de final de la Europa League a manos de Dinamo de Zagreb, eliminatoria en la que los croatas remontaron un 2-0 adverso que había conseguido el Tottenham en el encuentro de ida. La noticia llega apenas unas horas después que Tottenham anunciase su participación como miembro fundador de la Superliga europea. “José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia. A nivel personal, he disfrutado trabajar con él y lamentamos que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto. Siempre será bienvenido aquí”, declaró Daniel Levy, presidente del club, a través de los canales oficiales.

Mourinho iba a disputar el próximo fin de semana la final de la Copa de la Liga contra Manchester City, oportunidad para que los Spurs levantasen su primer título desde 2008. Ryan Mason se hará cargo del equipo hasta que se defina a su reemplazante (todavía no circularon los nombres de los posibles sucesores).