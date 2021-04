Clarín y La Nación cobran fortunas y no quieren pagar. Carlos Tevez, presentó un amparo judicial para evitar pagar el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. El capitán y Diez de Boca, llamado el jugador del pueblo, que jugó la mayoría de su carrera profesional en el exterior, considera al aporte solidario como confiscatorio. Además del Apache, hay 70 multimillonarios se niegan a pagar el canon por única vez. Entre ellos, uno de los dueños del multimedio Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien presentó una demanda judicial para no pagarlo. Otro de los que se niegan es la familia Saguier, propietarios del Canal y diario La Nación, que también reclamo ante la justicia. El dato, es que ambos grupos de prensa, percibieron de publicidad oficial durante el 2020, el primero, 348 millones de pesos, y el segundo 140 millones. Paradójicamente, un Dinero que surge del aporte de todos los argentinos. Bueno, capaz no tengan para pagar.