Desmienten que un ex combatiente se haya negado a vacunarse con la dosis china. Este jueves 22 comenzó la vacunación a los héroes de Malvinas en Corrientes. En ese contexto surgió un rumor que un ex combatiente se negó a vacunarse con la dosis de Sinopharm. El titular de la Dirección de Malvinas Argentinas, José Galván, desmintió esta versión. “Un ex combatiente consultó por cuál dosis iba a recibir porque quería la Sputnik V”, comentó. Los vacunadores le informaron que tenían la Sinopharm, que es de origen chino. “Lo que hizo el camarada fue demorar la vacunación para consultarle a su médico, quien le dijo que era confiable y se inmunizó luego”, explicó. En el Centro de Ex combatientes de la ciudad de Corrientes se vivió una jornada emotiva y llena de afecto entre los héroes que comenzaron a recibir las dosis.