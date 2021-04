Se lucio en la sufrida victoria de los Nuggets. El base cordobés, ex Real Madrid, marcó 4 triples en 5 intentos en el triunfo de Denver por 106-105 ante Portland Trail Blazers, en una nueva jornada de la NBA. El argentino Facundo Campazzo, certero desde el perímetro, se destacó anoche en la sufrida victoria de los Nuggets sobre Portland Trail Blazers por 106-105, de visitante, cuarta consecutiva para la franquicia de Denver. El base cordobés facturó 4 de los 5 lanzamientos externos intentados en 27 minutos, durante los que también aportó tres asistencias. La planilla del ex Real Madrid se completó con 5 rebotes, una tapa y una pérdida.

La máxima figura de los Nuggets fue el serbio Nikola Jokic, líder de su equipo en el rubro de anotaciones (25), rebotes (9) y asistencias (5). Denver, cuarto récord de la Conferencia Oeste (30-18), volverá a presentarse mañana desde las 23:00 en la casa de los Warriors de Golden State.

Otros resultados del miércoles en la NBA fueron Sacramento Kings 128-Minnesota Timberwolves 125; Los Ángeles Clippers 117-Memphis Grizzlies 105; San Antonio Spurs 87-Miami Heat 107; Dallas Mavericks 127-Detroit Pistons 117; Houston Rockets 89-Utah Jazz 112; New York Knicks 137-Atlanta Hawks 127 y Washington Wizards 118-Golden State Warriors 114.

Toronto Raptors 114-Brooklyn Nets 103; Philadelphia 76ers. 113-Phoenix Suns 116; Indiana Pacers 122-Oklahoma City Thunder 116 y Cleveland Cavaliers 121-Chicago Bulls 105.