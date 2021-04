La mayoría de las dependencias administrativas municipales no tendrán actividad por ser fin de semana. Mantendrán las guardias habituales. La Municipalidad de Corrientes informó el funcionamiento de los servicios para el sábado 1 de mayo, donde a pesar del Feriado Nacional por el Día del Trabajador, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se garantizó que habrá recolección de residuos domiciliaria en los barrios donde el servicio se cumple habitualmente en horario matutino. Al ser fin de semana, se trabaja con guardias esenciales y la mayoría de las dependencias administrativas comunales permanecerán cerradas, como el caso de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos, y el Centro Emisor de Licencias (CEL), a las que se suma el Tribunal de Faltas, teniendo en cuenta la fecha tan especial.

Otras áreas mantendrán los servicios básicos, teniendo en cuenta la importancia de la labor que brindan, como la Dirección de Defunciones, que atenderá con personal de guardia en la oficina ubicada en 25 de Mayo 1132, en horario corrido de 7:00 a 19:00.

Los cementerios San Juan Bautista del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro de Laguna Brava, estarán abiertos de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00, tanto para servicios funerarios como para visitas. Estas se pueden gestionar con turnos previos a través de la página web municipal http://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ al 0800-5555-6864, o bien al teléfono fijo 4474791 de esta dependencia.

Habrá guardias en Transporte, Tránsito, las ambulancias del servicio de emergencia municipal, Guardia Urbana, y Ambiente.

El programa Ferias de la Ciudad se presentará el sábado como es habitual en el Parque Mitre, los feriantes estarán comercializando sus productos, de 8:00 a 13:00.

No habrá actividad el 1 de mayo en el mercado de Abasto (El Piso) y en el mercado de Productos Frescos, mientras que funcionarán normalmente los paseos de compras El Piso y del barrio San Gerónimo, en horario corrido de 8:00 a 21:00.

Los Centros de Informes Turísticos ubicados en Plaza Cabral y en Punta Tacuara, atenderán el sábado con personal de guardia, en horario corrido de 8:00 a 22:00, mientras que las que se encuentran en Plaza Vera y la terminal de colectivos lo harán de 8:00 a 20:00. El servicio de Eco Bicis funcionará en Punta Tacuara de 9:00 a 18:00.

SERVICIOS LUNES 3 DE MAYO

El lunes 3 de mayo, asueto administrativo por el Día de la Cruz de los Milagros, la recolección de residuos se brindará normalmente, tanto en los barrios donde el servicio se cumple por la mañana, como aquellos en los que se realiza por la noche. Lo mismo ocurrirá con el servicio de recolección diferenciada y los Puntos Verdes.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) informó que ese día atenderá normalmente en el edificio de avenida La Paz 2440, en el horario de 7:15 a 16:00.

El Tribunal de Faltas Municipal tendrá el lunes una guardia que atenderá de 8:00 a 17:00, sólo para trámites urgentes relacionados con retiro de vehículos de la vía pública, mientras que la receptoría de la Caja Municipal en dicha dependencia funcionará de 9:00 a 15:00.

En la oficina de Defunciones, ubicada en 25 de Mayo 1132 se atenderá en horario corrido de 7:00 a 19:00, mientras que los cementerios estarán abiertos de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00, para los servicios funerarios habituales, al igual que las visitas con turnos gestionadas previamente.

TRANSPORTE

Desde la subsecretaría de Transporte se informó que el 3 de mayo no habrá actividad en los Puntos de Atención SUBE, por lo que se previó que el sistema no otorgue turnos en dichas fechas. La dependencia trabajará con guardia de inspecciones; mientras que tampoco habrá cobro de estacionamiento medido.

Las Ferias de la Ciudad funcionarán normalmente. El 3 de mayo los puesteros estarán ofreciendo sus productos en la Plaza República del Perú del barrio Mil Viviendas y en el espacio adyacente a la delegación municipal del barrio República de Venezuela (Laguna Seca), en la esquina de Pitágoras y Sussini, ambos en el horario de 8:00 a 13:00.

Los locales del Mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos, funcionarán el lunes sólo de 7:00 a 13:30 (medio día), mientras los paseos de compras de El Piso y del barrio San Gerónimo atenderán normalmente de 8:00 a 21:00.

Los Centros de Informes Turísticos ubicados en Punta Tacuara, Plaza Vera, Plaza Cabral y la terminal de colectivos, atenderán ambos días con personal de guardia en horario corrido de 8:00 a 20:00. El servicio de Eco Bicis funcionará en Punta Tacuara de 9:00 a 18:00.

El 3 de mayo no estará abierto el Centro Emisor de Licencia (CEL) de conducir, la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, y las demás dependencias municipales, que volverán a abrir sus puertas el martes 4. La Municipalidad dispondrá el lunes personal de guardia en las áreas de Transporte, Tránsito, las ambulancias del Sistema de Emergencia Municipal, Guardia Urbana, y Barrido.