En un importante encuentro, legisladores de Chaco y Corrientes sentaron las bases para el Parlamento del Norte Grande. El objetivo es avalar y acompañar con legislación, la iniciativa de los gobernadores del Norte Grande, en el marco de disminuir asimetrías regionales. Los legisladores de ambas provincias encabezados por sus presidentes Hugo Sager y Pedro Cassani, se reunieron en el recinto correntino –modalidad mixta: presencial y Zoom- con el fin de sentar las bases de lo que se intenta conformar: el Parlamento del Norte Grande, integrando a las regiones NEA y NOA, acompañando la iniciativa de los gobernadores. “Creímos necesario unir, primariamente a las legislaturas hermanas, para integrarnos al objetivo final que es el Norte Grande”, definió Cassani quien junto a Hugo Sager presidieron el encuentro calificado como “histórico” por varios legisladores.

Para Cassani es necesario “defender el federalismo, garantizando la igualdad”. “El Norte Grande constituye el 30,6% de nuestra superficie territorial continental, el 21,8% de nuestra población y el tercio de nuestra superficie cultivable agrícola”, recordó para asegurar que “no se trata de ventaja sobre otras regiones, sino de una reparación histórica, que aún no se da, pese a muchas buenas intenciones”. Entre los asuntos urgentes citados en el encuentro, al cual asistieron la totalidad de los diputados correntinos y sus pares chaqueños, además de representantes del senado correntino, se mencionaron el gas natural en el NEA, el segundo puente interprovincial Chaco-Corrientes, la hidrovía, tarifas eléctricas, entre otros temas no menos importantes. En su alocución de apertura del cónclave, Cassani afirmó que “nadie se salva solo”, concepto aplicado –dijo- a la pandemia, “pero que se acomoda al desarrollo regional”.

“El objetivo del Parlamento, además de generar leyes espejos y/o complementarias para las regiones del Norte Grande, es acompañar las actividades de los Ejecutivos Provinciales y Gobierno Nacional para la concreción de cada proyecto”, aclaró. Sager dijo en recinto correntino que “aquí en esta histórica provincia que para nosotros tiene un significado muy particular y muy especial, porque la relación que tenía el territorio nacional de Chaco con Corrientes fue el paso previo a nuestra institucionalidad. De manera tal que nos unen lazos que muchas veces algunos pretendieron dinamitarlos, pero creo que los pueblos estuvieron sobre esas diferencias y hoy correntinos y chaqueños podemos mostrarnos a la Argentina como hermanos que tenemos cosas comunes, que tenemos proyectos de integración y que, fundamentalmente, creemos que desde el Norte argentino podemos brindar alternativas para que nuestro país se ponga de pie”. El Norte Grande es la “segunda extensión en el país” con cinco países lindantes, siendo parte de corredores bioceánicos.

“Tenemos para exhibir el agua dulce superficial más importante de toda la República Argentina que nos tiene que enorgullecer pero, al mismo tiempo, nos tiene que permitir tener políticas de cuidado. Hace un tiempo atrás en una reunión que tenía con Cassani hablamos de lo que significan las tres “I” en materia turística: Iguazú, Impenetrable, e Iberá”, recordó.

“Está en nosotros dar el primer paso, una señal clara que Corrientes y Chaco se deben integrar, pero también queremos integrar a la provincia de Misiones y Formosa en cuanto a nuestro parlamento. Es el objetivo que tenemos que proponer y después sin dudas con nuestros hermanos del NOA construir el gran parlamento del Norte Grande, eso es lo que venimos a hacer y agradecerle a Pedro Cassani que haya tomado la iniciativa de hacerlo aquí en la provincia de Corrientes. Nos sentimos congratulados por la invitación y convencidos que este paso hay que darlo”, concluyó. Tanto legisladores correntinos como chaqueños coincidieron en remarcar la “trascendencia” del encuentro, remarcando lo que une a ambas orillas del Paraná; a la vez que felicitaron a los gobernadores por la iniciativa de unirse, “dejando de lado diferencias que redundarán en beneficio de las 10 provincias” del Norte Grande y toda Argentina.

ACUERDO

Acompañado de los vicepresidentes Jaime Parra Moreno y Leandro Zdero (Chaco) y Eduardo Vischi (Corrientes), los presidentes firmaron un acta compromiso, donde las partes convienen “cooperación mutua” para la elaboración de leyes complementarias a las acciones emanadas de los Poderes Ejecutivos provinciales para lograr disminuir las asimetrías regionales. Se plasma el objetivo de integrarse a las demás provincias NEA-NOA, desarrollando una agenda en materia de logística integrada, red vial urbana y rural, agua potable y cloacas, viviendas, fibra óptica y conectividad, energía urbana y rural, desarrollo económico e inversiones, ordenamiento territorial y urbano, educación, salud, deporte, turismo, cultura, seguridad, justicia y ambiente, entre otros.

Entre otros puntos, se ratificaron los asuntos “prioritarios” como el segundo puente interprovincial, régimen diferencial de contribuciones patronales para el Norte Grande, precio de energía diferencial, combustible y tarifa plana de gas para todas las regiones que comprenden el Norte Grande, subsidios al transporte, propuesta de reducción de derechos de exportación a productos semiindustrializados remitidos al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para su análisis e implementación (incluye tabaco del 12 al 5% y eliminación de derechos de exportación a carbón, tanino y fibra de algodón), entre otros. Se comprometen a llevar adelante un plan de desarrollo sostenible, cuya primera etapa culminará en el 2030.

PRESENTES

Por Corrientes asistieron el vicepresidente primero Eduardo Vischi; la vicepresidente segunda Eugenia Mancini (zoom); y los diputados Norberto Ast, Manuel Aguirre, Marcelo Chaín, Francisco Talero Podestá, Aníbal Godoy, Ana María Pereyra, Eduardo Hardoy, Lucía Centurión, Ariel Báez, Horacio Pozo, Carmen Pérez Duarte, Félix Pacayut, Marcos Otaño, Lorena Lazaroff, César Acevedo, Alicia Meixner, José Mórtola. También la vicepresidente segunda del senado provincial Carolina Martínez Llano y la senadora Patricia Rindel.

Por el Chaco, además del presidente Sager, asistieron el vicepresidente primero Jaime Parra Moreno, el vicepresidente segundo Leandro Zdero; el titular del Interbloque Frente Chaqueño Juan Manuel Pedrini, y las diputadas del bloque PJ: Jessica Ayala, Roberto Acosta y Claudia Panzardi. Por zoom estuvieron Liliana Spoljaric, Elda Insaurralde y Nicolás Slimel. Habrá un nuevo encuentro en la legislatura chaqueña, en fecha a confirmar.