“Semana Santa es el tiempo propicio para cultivar la dimensión espiritual”. Lo dijo Monseñor José Larregain, Obispo Auxiliar de Corrientes. “Tenemos la grandísima necesidad de cultivar nuestra espiritualidad, que es lo que nos sostiene ante la crisis”, sostuvo el religioso. “Semana Santa es el tiempo propicio para incentivar la espiritualidad. Nos ayuda a vivir estos tiempos complejos”, expresó el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Corrientes. “Existe la grandísima necesidad de cultivar la dimensión espiritual que nos sostiene como seres hijos de Dios para no desanimarnos, ni perder la confianza. Hay desánimo. Se percibe en la gente por distintas situaciones y no solo por el efecto de la pandemia. Son muchas cosas por las que hay que estar atentos”, agregó el prelado.

Larregain recordó desde radio Dos que “es una semana religiosa, y si no la vivimos así no sirve. Debemos ser cuidadosos más que nunca con el tema del turismo, porque hay que cuidarnos. Son tiempos para orar, servir y estar atentos a los demás, porque el ejercicio de la caridad debe estar siempre”, cerró.