Según una encuesta de la CAME, ayudó el clima, que esta vez Semana Santa cayera a principio de mes y el temor a que los destinos vuelvan a cerrarse. Como turistas o excursionistas 4,2 millones de argentinos recorrieron el país el fin de semana, señala un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que hizo un relevamiento el fin de semana, en base al cual preció que 1,9 millones de personas se movilizaron como turistas a más de 100 ciudades del país, con una estadía de 3 días y un gasto diario per cápita de $2.000. En tanto 2,3 millones lo hicieron como excursionistas, trasladándose a lugares cercanos por razones de ocio, recreación, deporte o reunión familiar. Estos últimos gastaron en promedio $1.150 cada uno. Sumando los 11.400 millones de gastos de los “turistas” y los $ 2.666 millones de los “excursionistas”, el informe llega al estimado de $14.066 millones de gasto total en 4 días, clave para ciertos destinos y actividades que tuvieron un tardío y restringido inicio de temporada turística, a lo que se sumaron las prevenciones de los potenciales turistas y los efectos de la crisis económica, ahondada por la extensa cuarentena con la que el Gobierno intentó en 2020 contener la pandemia de coronavirus.

“La fecha estuvo cerca de recuperar los valores prepandemia. El último fin de Semana Santa con turismo fue en 2019, con 2,1 millones de turistas y 2,6 millones de excursionistas (esto es, una movilización de 4,7 millones de personas)”, dice el informe de CAME, que también cita datos del Ministerio de Turismo, que hasta el miércoles 31 de marzo contabilizaba 1,2 millones de certificados para viajar, uno de los requisitos para poder llegar a los diferentes destinos.

La cifra de turistas estimada por CAME coincide con los datos de la cartera turística, que además precisó que las provincias que recibieron más visitas fueron, en ese orden, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Salta, Neuquén y San Luis. En tanto, las localidades con mayor número de visitantes fueron Mar del Plata, el partido de la Costa, Carlos Paz, Bariloche, Villa Gesell, Córdoba y Salta (capitales), Merlo (San Luis), y San Rafael y Mendoza en la provincia cuyana. Según los datos del ministerio que encabeza Matías Lammens, el listado de 20 destinos más visitados se completó con Colón (Entre Ríos), Miramar, Rosario, San Martín de los Andes, Tandil, Santa Rosa de Calamuchita, Gualeguachú, Villa General Belgrano y Ushuaia.

“A diferencia de otras épocas, el argentino se quedó a vacacionar en su país y hubo muy poco turismo internacional por el cierre de fronteras”, dice el informe de CAME, que precisa que ya el lunes era difícil conseguir alojamiento en algunos destinos.

MISIONES

En Misiones, el parque temático de la Cruz de Santa Ana abrió las puertas e Iguazú se movió con niveles de ocupación buenos, con hoteles que llegaron al 100% de ocupación, gracias en parte a que se amplió el cupo de visitantes para el Parque Nacional y 5 mil personas por día pudieron recorrer las Cataratas. Córdoba recibió turistas de todo el país, con muy altos niveles de ocupación en Valle de Punilla, Villa Carlos Paz, La Cumbre, La Falda, Capilla del Monte, Huerta Grande y Valle Hermoso. Las reservas promediaron el 90% y el gasto promedio diario del visitante rondó los $3.500, incluyendo transporte y alojamiento.

En Mendoza se ocuparon más de 35 mil plazas, tanto por turistas como excursionistas en visita a parientes y amigos, por lo que la falta de turismo fronterizo fue compensada con las visitas locales.

SALTA

Salta fue otro destino, con una característica que le jugó a favor: su tradición religiosa. Las ciudades más visitas fueron la ciudad capital, Cafayate, Cachi y Coronel Moldes, con buenos niveles de ocupación.

TUCUMÁN

Tucumán tuvo un buen movimiento de turistas y excursionistas, convocados en parte, al igual que en Salta, por los eventos religiosos, en núcleos familiares y desde provincias vecinas. Las localidades más visitas fueron San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Yerba Buena, y San Javier. Jujuy, en cambio, tuvo un movimiento medio, con un pernocte promedio de 2,5 días; merced al influjo de turistas de Buenos Aires y la propia región NOA. Aquí también sumó visitas el turismo religioso.

A Tierra del Fuego le siguió faltando el turismo internacional, clave para ese destino y Santa Fe tuvo, al igual que Tucumán, movimientos de cercanía, al punto de lograr ser una de las 10 provincias más elegidas. Allí funcionó la “Billetera Santa Fe”, una App para pagar mediante el código QR.

En el Sur, Neuquén tuvo “un gran fin de semana, con más de un 80% de ocupación”, dice el informe de CAME, que destacó a San Martín y Junín de los Andes como los lugares más elegidos. Río Negro contó con el imán de Bariloche, donde llegaron unos 15.000 turistas que ocuparon 70% de su capacidad. En Chubut los polos más visitados fueron Esquel, en la cordillera, y Puerto Madryn, en la costa.