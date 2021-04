El Gobierno de Corrientes no analiza medidas restrictivas ni de “cierre total”. Fuentes oficiales confirmaron que esperan el pico de casos para el mes de mayo. “Vamos a acelerar los testeos”, afirmaron. Consultados sobre la continuidad de la campaña de vacunación precisaron que “irán descendiendo en la franja etaria”. Es decir, de 55 a 59 años o de 50 a 59 años. Sobre las cifras de personas vacunadas precisaron que 86.663 son mayores de 65 años. Hay 30.231 mayores de 60 años inoculados y 18.000 corresponden al personal de salud. “Si no llegan más vacunas la semana que viene nos quedamos sin dosis”, comentaron ratificando que “se tomarán medidas que estén justificadas y no decisiones exageradas”. Sostuvieron que no se analizan medidas restrictivas ni de “cierre total”. No estamos bien, pero es una condición aceptable en el contexto país, se escuchó.

Desde el Gobierno comentaron que se realizarán gestiones Pfizer y Moderna con otros gobernadores y en especial con Rodríguez Larreta para la adquisición de vacunas. Destacaron que “al primero que vamos a avisar es al Gobierno Nacional”. Indicaron que ante un eventual “cuello de botella” de recursos humanos “se están estudiando qué incorporaciones hacer”. Destacaron que la fortaleza del sistema de salud es que “no hay atención en hospitales públicos ni privados por casos de COVID-19”.