Los directivos de La Bancaria solicitaron que se extremen las medidas ante la segunda ola de Covid. El titular de la seccional Corrientes, Juan Lezcano, confirmó que solicitaron al Banco Central y a las Cámaras del sector, que se extremen medidas ante la segunda ola de covid, ya que notan un relajamiento en la prevención de contagios, en las entidades de todo el país.

Lezcano expresó que “uno de los puntos que nos preocupa es la presentación que se hizo al Banco Central y cámaras empresarias para que se extremen las medidas de seguridad sanitaria, porque no se cumplen con los protocolos en plena segunda ola de la pandemia”. El gremialista advirtió que “no se sanitiza el lugar, no se hacen cargo de hisopados, notamos un relajamiento de las instituciones bancarias, en cuanto a las medidas de prevención”. Lezcano informó que “tuvimos cerca de 10 mil compañeros contagiados hasta el momento”. El titular de la Bancaria Corrientes, afirmó que “pudimos comprobar que cuando hay un caso no se aísla al compañero y es así como terminan contagiándose más compañeros”.