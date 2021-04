Valdés anunció retrocesos de fases en el interior y medidas restrictivas para Capital. Anunció mediante una transmisión, las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de Corrientes sobre todo para Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes que se encuentran con la mayor cantidad de brotes de casos activos y retroceden a Fase 2 una semana. En Capital habrá limitaciones para las reuniones sociales. Todos los detalles en la nota.

Comunicó las medidas coordinadas por el Comité de Crisis y cedió la palabra a Angelina Bobadilla, directora de Epidemiología de la Provincia. “Nuestro problema se centra en Goya”, explicó la autoridad sanitaria y remarcó el aumento de contagios y de casos activos. “Necesitamos mantener las medidas sanitarias preventivas para disminuir los infectados”, afirmó.

La mayor cantidad de casos están en el ámbito nocturno

Valdés, ratificó que abril será el peor mes de la pandemia y manifestó que en la jornada del miércoles y del jueves se confirmaron la mayor cantidad de casos. “Tenemos que respetar el protocolo y debemos tener cuidado, no subestimemos al virus y a la pandemia. Podemos tener dificultades”, indicó agregando que “tenemos que tener precaución sino la tenemos, podemos tener verdaderos inconvenientes en los próximos 15 días, nunca he hablado sin que sea necesario. Debemos estar atentos y cuidarnos”.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes tendrán una semana con mayores medidas restrictivas por los próximos siete días. Colonia Liebig, Cruz de los Milagros, Paso de los Libres vuelven y Virasoro y La Cruz, continúan en Fase 3. El gobernador, en esta línea, manifestó que “vamos a ser más estrictos y mandar recursos sanitarios a Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá. Le pedimos a la población el máximo de los compromisos y que no se relajen, los intendentes van a anunciar medidas complementarias y la mejor de ellas es avisar ante síntomas para contener al virus y evitar la circulación y el esparcimiento”.

CIUDAD DE CORRIENTES

“Las reuniones sociales y familiares serán hasta 10 personas y la Policía de Corrientes va a establecer mayor cantidad de controles los días jueves, viernes y sábados. También vamos a suspender toda feria que pueda acumular personas excepto las barriales”, señaló Valdés. “El contagio hoy en Corrientes no está en las escuelas, vamos a seguir trabajando con el sistema de burbujas. No vamos a tomar ningún tipo de medidas homogéneas para las localidades, vamos a establecer medidas ciudad por ciudad trabajando codo a codo con los intendentes”, sostuvo y recalcó que “es lo que se debe hacer ante la amenaza”.

Los deportes y las actividades recreativas continuarán de la misma forma y solicitamos a todos aquellos correntinos que no se queden fuera de los lugares sino que terminen de disputar la actividad deportiva y vuelvan a sus domicilios “para no tomar otro tipo de medidas”, indicó el mandatario.

Los infectados en Goya y Capital son mayoritariamente jóvenes económicamente activos

En este marco, recalcó que el brote de Goya no se ha podido controlar y recordó las fiestas de fin de año, las vacaciones y Semana Santa. “El número diario tiene una curva ascendente y el brote más importante se centra en Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes, producto de una búsqueda activa de casos y Capital existe una meseta, los brotes se transfirieron al Interior”.

“Los contagios se dan principalmente en los encuentros y reuniones sociales, los jóvenes económicamente activos son los que mayoritariamente, llevan el virus a la casa”, aseveró y recordó que en este momento los casos de abril son más de 4.000.