Pidió que los gobernadores acompañen. Desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández confirmó el endurecimiento de la restricción nocturna, la limitación de los horarios comerciales, la suspensión de eventos sociales y recreativos y la vuelta a clases virtuales. Las medidas aplicarán al AMBA pero el mandatario pidió que los gobernadores se sumen. Minutos antes de las 21:00 desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández confirmó lo que hace un tiempo se venía anunciando: un nuevo cierre más estricto por dos semanas. “Vamos a tomar medidas exclusivas para el AMBA porque aquí la velocidad del contagio es mayor” pero “el resto de las jurisdicciones pueden adherirse a las medidas. Espero que los gobernadores e intendentes que entienden que tienen que acompañarme en este momento difícil, así lo hagan”, dijo Fernández, apuntando hacia el resto de los dirigentes que hasta el momento se negaban a avanzar con cierres en sus jurisdicciones. Al hacer referencia al aumento sostenido de casos y la necesidad de avanzar con la vacunación, el mandatario insistió en la necesidad de limitar todo lo posible cualquier actividad, entre las que también se incluye la presencialidad en las aulas, a pesar que semanas atrás, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había afirmado que allí no se registraban contagios.

Las medidas anunciadas por Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“La circulación nocturna entre las 20:00 y hasta las 6:00 de la mañana no se puede circular por las calles”.

“Quedan suspendidas actividades sociales recreativas, deportivas, religiosas y culturales en lugares cerrados”.

“Las actividades gastronómicas quedan suspendidas y habilitadas sólo en su modalidad delivery y take away”.

“Las clases, por dos semanas, será con modalidad virtual”.

“Los comercios permanecerán abiertos entre las 9 y las horas”.