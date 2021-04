En Mercedes, sedaron a una jubilada porque le dijeron que iban a ponerle la vacuna anticovid y le robaron. Una mujer vestida de enfermera se presentó en la vivienda de una jubilada y le avisó que fue seleccionada para recibir la vacuna anticovid. Los delincuentes se hicieron pasar por personal de salud para asaltar a una jubilada de la localidad de Mercedes, informaron fuentes policiales. Con argucias lograron sedar a la mujer que esperaba ansiosa ser vacunada. Se registró en la zona céntrica de la localidad del centro de la provincia. En la puerta de la vivienda de Caá Guazú 1071 donde llegó una mujer vestida de azul, similar a la vestimenta de las enfermeras. La atendió Gloria Arévalo de 78 años, quien vive sola. El momento de la llegada de la impostora fue a alrededor de las 12:30 a plena luz del día y en una zona muy transitada, elementos que pueden facilitar la investigación. La mujer le dijo a la víctima que había sido seleccionada para recibir la vacuna contra la covid-19. Según relató, le parecía rara la situación por lo que al principio se había resistido, y había hecho muchas preguntas, pero la delincuente había logrado convencerla que la dejara ingresar para colocarle la primera dosis de la vacuna Sputnik V, pero antes sacó un frasco con gotas que le dio de tomar en un vaso de agua. A los pocos minutos la damnificada señaló que comenzó a sentirse cansada y mareada. En una especie de penumbra ingresó un hombre, quien conversó con la supuesta enfermera y la dueña de casa perdió conocimiento.

En horas de la tarde del martes fue a visitarla el hermano, quien ingresó a la vivienda ya que la llamó varias veces, pero no le contestaba. La encontró acostada, casi sin conocimiento, por lo que tuvo que sacudirla para despertarla, la casa estaba revuelta en su totalidad. Las fuentes señalaron que no se informó faltante de dinero: “Aparentemente buscaban dinero porque revolvieron todos los roperos entre otros muebles”, dejaron tirada la ropa por todos lados, papeles. En las redes circularon algunas fotos del desorden que dejaron la casa, y la mujer ni se enteró por el fuerte somnífero que le habrían dado de beber. Se llevaron un televisor de 32 pulgadas, una netbook, un celular y una colcha, entre otros elementos. No hay detenidos, y el caso causó conmoción en las redes ya que muchas personas temen que la vacunación a personas de riesgo abra las puertas al accionar de delincuentes que se aprovechen de los pacientes vulnerables. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona, también se está tomando declaración a los vecinos, ya que el momento del hecho había mucha gente caminando por la calle.