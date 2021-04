El dolor es en las dos orillas, tanto el fútbol correntino como este mismo deporte en el Chaco, marcan un profundo dolor ante la desaparición física de Ramón Aquilino “El Loco” Maidana. Esta fue la despedida que le hicieron desde la institución decana del fútbol chaqueño.

DOLOR EN SARMIENTO

Falleció el “Loco” Maidana

Con el “Decano” fue campeón en 1972, 1975 y 1977, además jugó tres Regionales y fue partícipe del momento cumbre del club en el Torneo Nacional del ‘77. No sabemos si ocurre en otro club, pero en Sarmiento hay casos en lo que no es necesario decir el nombre y apellido para saber de quién estamos hablando. Para trazar un paralelo, es como cuando alguien en el mundo dice “El Diego”, todos sabemos de quien se habla.

Pues bien, Don Antonio, Chiche, Manuel, Pepe, Eleuterio, Valengo, Manolo, Gallego, Lechero, Lobizón, Pichón, Pacha, Japonés, Abel, Gerardo, entre muchos otros, no necesitan presentación para nosotros, sabemos quiénes son. Por eso, en este domingo de pandemia, cuando llegó el mensaje: “Muchachos FALLECIÓ EL LOCO”, todos supimos de quién se trataba, todos nos afligimos y los más grandes se envolvieron en la dulce nostalgia de una época de gloria, porque nos dejó físicamente el GRAN RAMÓN AQUILINO MAIDANA.

El Loco llegó a Sarmiento en el ocaso de la década del 60, proveniente de Ferroviario de Corrientes. Tras varios intentos, Don Julio García logró convencerlo y ni bien llegó, le bastaron un par de partidos para adueñarse de la punta derecha del ataque Aurirrojo, donde se quedaría por más de una década.

Fue el gran socio de Pichón Barrientos, uno en cada punta, y con varios “9” (Robledo, Rivero, Pedrito Chazarreta, Murguía, etc.), pero además marcó goles claves. Con el Decano fue campeón en 1972, 1975 y 1977, además jugó tres Regionales y fue partícipe del momento cumbre del club en el Torneo Nacional del 77.

En 1981, cuando ya tenía 37 años, Sarmiento le dio el pase libre y el Loco, quien ya jugaba poco, dijo basta. Tan correntino como sarmientista, Ramón fue bastón mayor del ejército, además de excelente trompetista, y fue allí, cuando ya con la democracia, regresó a Sarmiento en un nuevo rol: conducía los instrumentos de vientos de la hinchada del Decano, al punto que muchos lo recuerdan dando la vuelta olímpica del Selectivo del ‘83, tocando la trompeta junto a toda la muchachada aurirroja.

Con los años, regresó cada vez que los de su camada se juntaban y una de sus últimas presencias fue en la inauguración del Centenario. En los últimos años, el Alzheimer hizo mella en el cuerpo de Ramón… Es cierto, ya no estaba bien, pero cada tanto, cuando el “alemán” se descuidaba, el Loco la tiraba larga por la derecha y con velocidad y gambeta se armaba una jugada para regresar a la nostalgia de aquellas gloriosas tardes aurirrojas en Villa Alta.

El loco Maidana falleció en la tarde del domingo 25 de abril de 2021… Ahora, anda a saber por dónde andará, aunque los sarmientistas no podemos imaginarlo en otro lado que no sea, en el firmamento aurirrojo, tirando ese centro milimétrico para que el japonés fusile de cabeza rumbo a la red de un arco.

QEPD, LOCO QUERIDO, acá, mientras coreamos tu nombre, ¡ya te estamos extrañando!

Diego Domínguez

Prensa Sarmiento

Entretiempo.info