El equipo brasileño se encuentra a un paso de la fase de grupos de la Libertadores. El Ciclón cayó de local por 3-1 contra el Santos, en duelo de ida de la Fase 3 del certamen continental. Santos dio el primer golpe en la llave contra San Lorenzo. El Peixe se impuso 3-1 al Ciclón en el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en el Nuevo Gasómetro, y se ilusiona con meterse en la fase de grupos del certamen continental. El equipo de Ariel Holan salió decidido en los primeros minutos. A los 3, reclamaron una infracción de Donatti sobre Marcos Leonardo (Wilmar Roldán consideró que no fue penal). Luego, se pusieron en ventaja: Lucas Braga, tras una gran jugada individual, marcó el primero para el conjunto brasileño.

San Lorenzo sufrió la lesión de Julián Palacios a los 26 minutos: trabó con Luan Peres y terminó con una fuerte molestia en su pierna derecha (sería esguince medial en la rodilla y le harán una resonancia las próximas horas). Ingreso Óscar Romero, quien terminó siendo una carta importante en el equipo. El Ciclón no tuvo muchas llegadas (Bruno Pittón casi lo empata) y el Peixe golpeó sobre el final del primer tiempo: José Devecchi bajó a Marcos Leonardo dentro del área, el árbitro cobró penal y Marinho lo cambió por gol para el 2-0.

En el segundo tiempo, el equipo de Ariel Holan tuvo apenas una llegada clara (un cabezazo de Lucas Braga), pero se quedó y el Cuervo comenzó a llevárselo por delante: lograron descontar a los 26 minutos, gracias a un tanto de Ángel Romero, quien no perdonó en el área.

El conjunto de Diego Dabove tuvo más oportunidades (gracias a Nicolás Fernández, Óscar Romero y Juan Ramírez). La ilusión duró poco: cuando el partido se moría, Ângelo Gabriel de 16 años, la empujó tras un rebote de Devecchi y sentenció el triunfo.

Santos se llevó el triunfo del Nuevo Gasómetro. Ahora, disputarán la vuelta en el Mané Garrincha de Brasilia, el martes 13 de abril a las 21:30.