En el primer partido de los playoffs de Liga Nacional de Básquet 2020/21, San Martín de Corrientes le ganó a Platense 79 a 70, quedándose con el primer punto de la serie. En un juego donde el equipo correntino tuvo muchos puntos altos, 16/35 en triples, con Zanzottera con 5/7 y sumando 17 unidades para ser el goleador el juego, secundado por el trabajo ofensivo de Sebastián Acevedo con 16. En Platense, Lucas Goldenberg fue quien consiguió más puntos con 21 unidades. El equipo rojinegro impuso su trabajo defensivo y volvió a mostrar esa versión con la que se sintió cómodo durante toda la temporada, pudo frenar a su rival y lo obligó a jugar más estacionado ayudando a que el plan de contención del DT Diego Vadell pueda ejecutarse positivamente. En los primeros cinco minutos ambos equipos mantuvieron la paridad, San Martin no encontraba rotación, pero luego contó con el buen ingreso de Iván Basualdo y Jonathan Machuca, que generaban movilidad al juego, buenos tiros y situaciones, aprovechando los problemas defensivos de Platense.

Ese planteo dejó a Platense en 8 puntos en los primeros minutos de partido, y esto se sumó a los aciertos desde el perímetro, con buenas llegadas al aro (23 puntos en el primer cuarto) y con el equipo correntino anotando 6/11 en los primeros 15 minutos de partido, Acevedo pudo lucirse (3/5 de efectividad) en el primer cuarto y la primera parte del segundo. Hubo un trabajo colectivo y San Martín pudo resolver situaciones con un buen juego de Sebastián Acevedo y con un Matías Solanas, que todavía no contaba con puntos en el marcador. El equipo correntino mostraba su mejor versión en defensa y anotó 16 puntos de pérdidas de Platense.

Para la mitad del segundo cuarto, la defensa de la visita mejoró y pasó de recibir 23 puntos en diez minutos a 16. En la tercera etapa, Platense levantó y sumó de la mano de Lucas Goldenberg y con Facundo Vázquez desde el banco. Entró más agresivo en defensa y con rompimientos más ofensivos contra San Martín, que bajó su intensidad atrás. Pero no pudo mantener ese juego, desaprovechó oportunidades y generó espacios a los que San Martín le pudo sacar provecho con tiros de tres, lo que logró que el equipo pueda cerrar el partido desde la confianza, aprovechando las irregularidades del rival.

SÍNTESIS

San Martín 79: Gastón García 5, Matías Solanas 13, Emiliano Basabe 5, Sebastián Acevedo 16, Javier Saiz 4; Jonathan Machuca 12, Tomás Zanzottera 17, Iván Basualdo 7. DT: Diego Vadell.

Platense 70: Facundo Vázquez 3, Alejo Montes 5, Lucas Gondelberg 21, Sebastián Morales 11, Julián Aprea 6; Andrés Lugli 8, Phillip Lockett 6, Matías Bernardini 7, Federico Copes 3. DT: Alejandro Vázquez.

Parciales: 23-16, 18-18 (41-34), 12 -19, 23-17 (79-70)

Árbitros: Leandro Lezcano, Julio Dinamarca y Gustavo D’Anna.

Estadio: “Héctor Etchart” – Buenos Aires.