Por reclamos salariales y malas condiciones laborales, choferes autoconvocados amenazan con realizar una medida de fuerza para este lunes. Los gremios no apoyan la medida por falta de un marco legal que los ampare. Choferes de colectivos urbanos amenazan con realizar un paro el lunes 5 en reclamo por salarios y mejores condiciones laborales. Desde la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) aseguran que no apoyan la medida de fuerza por “no poseer garantías laborales” para sus afiliados. El servicio de transporte de pasajeros puede volver a verse afectado el lunes con una nueva medida de fuerza tomada por colectiveros autoconvocados. Referentes gremiales se plantaron en contra de la forma en la que se realizará la medida por la ausencia de un marco legal que ampare a los trabajadores.

“Si bien nosotros estamos a favor del reclamo, no estamos de acuerdo con la forma. Desde 2016 nosotros venimos reclamando de forma correcta ante la Subsecretaría de Trabajo. Esto no les da garantías laborales a los trabajadores”, señaló Silverio Gómez, secretario general de UCRA.

“Queremos alertar a la gente, a la comuna y al sector político, ya que la problemática es grave”, afirmó Gómez, destacando que “el gremio tradicional no responde a los trabajadores”, acusó.