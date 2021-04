Estaba oculta en el monte. Los delincuentes robaron una cámara trampa del Parque Provincial San Cayetano, utilizada para fotografiar animales en su hábitat con fines científicos. Se trata de un dispositivo muy costoso. Estiman que el robo ocurrió el sábado, ya que los investigadores de la Estación Biológica Corrientes se percataron al mediodía de ayer que una de las cámaras marca Bushnell había sido sustraída del lugar donde se encontraba oculta en el monte. El dispositivo había sido colocado el sábado por la tarde. “Pusimos cámaras trampa en lugares estratégicos para ver cómo el parque se va repoblando después de los incendios del año pasado. Están escondidas, pero se ve que a esta la encontraron y se la llevaron, incluso con cadena y candado”, reparó el director de la Estación Biológica, Martin Kowalewski. “No sirven para otro uso que no sea científico. Mucha gente no debe saber para qué sirven. No creo que alguien compre esto robado”, agregó. El investigador explicó que “son cámaras que cada vez que pasa un animal por delante lo graba y toma la coordenada. Nosotros cada tanto pasamos a sacar las pilas y las memorias. Estábamos teniendo cierto éxito porque vimos que hay animales que van entrando de vuelta al parque”.

“Son equipos caros y actualmente con los precios que se están manejando es imposible salir y comprar otra. Nos puso contentos que no le pusimos pilas recargables que son carísimas”, lamentó. Desde el centro de investigación solicitaron su devolución a la Comisaría de San Cayetano o aportar allí información que pueda contribuir a su hallazgo.