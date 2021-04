Se aferra a la clasificación. Los goles de Angileri, Paradela, Girotti y Borré, en dos ocasiones, le permitieron a River golear 5-0 a Central Córdoba y mantenerse como escolta de Colón. Luego de un arduo comienzo del equipo de Marcelo Gallardo ante un rival que se replegó bien y lo intimidó casi en la totalidad de la primera mitad, River se terminó floreando en Santiago del Estero al derrotar por 5-0 a Central Córdobapor la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Fabrizio Angileri abrió el camino para el Millonario con un tanto de cabeza en la última jugada del primer tiempo, mientras que José Paradela, Federico Girotti y Rafael Santos Borré, por duplicado, le pusieron cifras definitivas a la goleada en el Estadio Madre de Ciudades. Con este resultado, el equipo de Núñez alcanzó los 18 puntos en la zona A y sigue de cerca los pasos de Colón, que lidera con 20 y debe su partido frente a Godoy Cruz. En tanto, El Ferroviario quedó estancado en 13 unidades y puso en riesgo su clasificación a la próxima fase a falta de tres jornadas para la finalización de la primera parte del campeonato.

Aunque el resultado demuestre lo contrario, no fue una victoria sencilla para River, porque desestabilizar el bloque defensivo de Central Córdoba le costó más de lo pensado, situación que generó un malestar en Marcelo Gallardo, que percibió el decaído funcionamiento de sus dirigidos, quienes no encontraron los espacios en el primer tiempo, en el que se vieron incómodos ante la presión del rival y hasta por momentos fueron superados. De todas maneras, el Millonario fue protagonista desde el comienzo del duelo, con aproximaciones que llegaban mayormente desde los costados, gracias a las escaladas de Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri, quien a los 13 minutos amenazó por primera vez el arco del Oso Sánchez con una volea que salió apenas desviada.

Sin embargo, el Ferroviario estaba comprometido con el juego, sacaba provecho de las pelotas paradas, presionaba, se compactaba y ponía nervioso al elenco visitante. De hecho, dominó durante los últimos 15 minutos del primer tiempo y llegó con claridad dos veces a los tres palos de Armani. Primero, con una pirueta de Milton Giménez y, luego, en un mano a mano de Brochero que Paulo Díaz llegó a interceptar. No obstante, en la última jugada del segmento, Rentería le regaló un tiro de esquina a River, que ejecutó Julián Álvarez para que Angileri, con un frentazo, venciera los guantes del arquero local para poner el 1-0.

La anotación desarticuló el juego y permitió una lluvia de goles para el Millonario en el segundo tiempo. El encargado de estirar la ventaja, apenas unos minutos de haber vuelto de los vestuarios, fue Rafael Borré, quien le sacó el jugo a una acción que se originó en campo propio y empujó un centro rasante de Julián Álvarez en el área chica.

El tercero lo anotó José Paradela quien, con una certera definición, le puso el sello a su bautismo de gol con La Banda para estirar la ventaja a tres. Al instante, y con un Central Córdoba groggy, el colombiano Borré otra vez fue contundente en un mano a mano ante Sánchez y decretó un 4-0 que parecía definitivo.

De todos modos, le faltaría el broche a la goleada, que terminó siendo un Deja Vu. El protagonista del quinto no podía ser otro que el tanque Girotti, quien, con un cabezazo mortal, se anotó un poroto en la aplastante victoria tras un centro de Borré, que esta vez se vistió de asistidor.

Así, los de Núñez consiguieron su segundo triunfo consecutivo en el campeonato local que los afirma como escoltas de Colón y llegan entonados al debut en la Copa Libertadores ante Fluminense por el gran funcionamiento que exhibieron en buena parte del segundo tiempo del partido jugado en Santiago del Estero.