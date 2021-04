Nicolás Trotta en el CFE: “Las restricciones no deben comenzar por el cierre de las escuelas como primera medida”. El Consejo Federal de Educación evaluó el estado de situación del retorno a la presencialidad a nivel federal ponderando el efectivo cumplimiento de los protocolos y la relevancia de la priorización de la escuela como un espacio cuidado, de bajo contagio, para contener y acompañar a los niños y adolescentes. Se presentó una propuesta para administrar la presencialidad en aquellas áreas donde la situación epidemiológica se agudice.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, encabezó la asamblea número 104 del Consejo Federal de Educación (CFE) con la presencia de los ministros del país donde se presentó una Propuesta para administrar la presencialidad escolar en contextos de agudización de riesgo epidemiológico de acuerdo a los consensos establecidos por las 24 jurisdicciones de cara a la segunda ola de COVID-19 que impacta la región.

Los ministros coincidieron que las restricciones deben estar vinculadas a los ámbitos sociales no protocolarizados que se desarrollan fuera de las instituciones educativas y acordaron que ante la necesidad de restringir la presencialidad alternada a la que asiste hoy el sistema educativo por el aumento de casos, deberá considerarse en la menor unidad geográfica posible. Se abordó el estado de situación del proceso de retorno a clases presenciales a nivel federal donde se ratificó la priorización de la escuela como ámbito de bajo contagio con el correcto cumplimiento de protocolos. Trotta afirmó que “no podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Si tiene que haber una disminución de la presencialidad para restringir la circulación de personas, no debería implicar la suspensión absoluta de las clases en las aulas como primera medida; se pueden administrar distintas medidas en torno a la asistencia en aquellas zonas que presenten mayor complejidad, considerando la menor unidad geográfica posible ya que la escuela ha dado muestras de ser un espacio seguro”. Explicó que “hemos avanzado en el funcionamiento de la Plataforma ‘Cuidar Escuelas’, para contar con la información de manera constante y actualizada, sumando esa información a los análisis epidemiológicos que realiza el Ministerio de Salud de cada jurisdicción educativa y sanitaria de nuestro país”. Y agregó que “lo que permite que la escuela siga siendo un lugar de bajo riesgo son los protocolos estrictos que hemos aprobado federalmente. Confiamos en la fiscalización de cada una de las jurisdicciones, como confiamos también en los equipos directivos de cada escuela para desplegar los protocolos en cada establecimiento”.