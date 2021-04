En la capital del Chaco, una nena de 7 años sufrió coma alcohólico por un desafío en TikTok. Lo denunció su madre. Tomó alcohol en gel y comió papel con el objetivo de conseguir seguidores. “Quiero contarles a todos mi experiencia y espero que todos tomemos conciencia de lo que hace internet”, relató la madre en su cuenta de Facebook, según reprodujo Diario Chaco. Comentó que el desafío al que se expuso su hija trataba de comer papel y beber al mismo tiempo un recipiente de alcohol en gel, un insumo utilizado en gran medida en los últimos tiempos debido a la pandemia del coronavirus. “¡No es joda! Estuvo al borde de irse”, advirtió la mujer, quien llevó a la niña de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia. Allí fue estabilizada y puesta en observación hasta que finalmente los médicos que la atendieron le dieron el alta. “Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren internet, que tengan Tik Tok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas”, alertó la madre. “Sé que muchos niños tienen esta aplicación y la ocupan a modo de juego. O para entretenerse inocentemente. Por favor controlen a sus hijos, borren esa aplicación. No dejen que sus hijos manejen ese tipo de redes. Hoy me pasó a mí, mañana puede ser cualquiera de ustedes” agregó. Y concluyó: “¡No más Tiktok!. Una locura lo que muestran, lo que hacen”. No es la primera vez que aparece un caso de este tipo relacionado a un desafío de la red social utilizada comúnmente en adolescentes de todo el mundo.

Días atrás, un niño de 12 años de Aurora, una localidad en las afueras de Denver, Colorado, quedó en coma, en estado crítico, después de supuestamente probar de realizar “Desafío Blackout” o “Desafío del apagón” que se ve en TikTok y que reta a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

FUROR EN EL MUNDO

TikTok es el último gran fenómeno entre los usuarios más jóvenes de Internet. Tiene dos características que la hacen única: por un lado, es la primera app de características “sociales” creada y gestionada por la empresa china ByteDance que triunfa en Occidente; por otra parte, quienes consumen contenidos en esta plataforma son, en su inmensa mayoría, menores de edad. La mayor parte de los contenidos son ‘playbacks’ o coreografías de las canciones más populares del momento.