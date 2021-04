Extrañas desapariciones. Residencia del Litoral, en el ojo de la tormenta. Una mujer fue retirada de allí, luego de soportar abusos sexuales. Ocurrió a principios de año. La derivaron al Hospital Geriátrico, tras una resolución judicial. Tiene cobertura del PAMI, pero este organismo hace más de un año que no audita a este centro de geriatría ubicado sobre ruta 12. Este Hogar de Ancianos cerró sus puertas en marzo de 2020 para la visita de familiares. En noviembre, el 90% de sus pacientes tuvo Covid 19. En enero último, sobre un total de 90 internados, solo estaban registrados 60. De los 30 restantes, no se sabe el paradero. A la víctima del vejamen sexual, se la intentó ubicar en el Geriátrico Privado “Nuevo Horizonte”, pero le dijeron que era imposible. Le comunicaron que casi toda su población de adultos mayores está infectada de coronavirus. Una delicada información que no trascendió a la prensa. Insólitamente Residencia del Litoral, sigue cobrando $80.000 de cobertura al PAMI por la anciana abusada, la que ya no está más alojada en ese lugar. ¿Y entonces?