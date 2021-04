San Martín prolongar la definición en la Liga Nacional. El segundo punto de la serie de cuartos de final entre los equipos correntinos se disputará hoy desde las 18:00. El Fantasma está adelante en la eliminatoria 1 a 0 por lo tanto el Rojinegro está obligado a ganar para forzar un tercer cotejo. La serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Regatas Corrientes y San Martín tendrá hoy su segundo capítulo que puede llegar a ser decisivo. El encuentro está previsto desde las 18:00 en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste con transmisión de DirectTV.

Regatas Corrientes ganó el duelo disputado el miércoles 75 a 56 y, por lo tanto, en el caso de volver a triunfar abrochará su pasaje a las semifinales de la competencia. En las filas del Fantasma ausente Paolo Quinteros que se recupera de un desgarro y será de la partida Juan Pablo Arengo, que no pudo terminar el primer punto por un fuerte calambre en los gemelos.

San Martín está obligado a ganar para forzar un tercer cotejo que se juagará el domingo 25 en horario a confirmar. En el primer punto de la serie, Regatas no dejó dudas. Marcó el ritmo, impuso los tiempos del juego y dominó gran parte de los 40 minutos. Una de las figuras fue el base Leandro Vildoza que además de aportar 15 puntos fue clave en la presión defensiva que ejerció el equipo que conduce Lucas Victoriano.

“Seguramente será un juego más cerrado, pero hay que estar concentrados y tratar de hacer las cosas como las hicimos el miércoles, defender y el ritmo de juego manejarlo nosotros”, analizó Vildoza. “Ellos juegan bien, creo que los dominamos, pero sabemos que tienen sus armas y no van a querer quedar afuera. Igual que nosotros que vamos a querer liquidar la serie así que va a ser un lindo juego. Vamos a tratar de corregir detalles y tratar de repetir cosas hechas en el primero”, agregó el base. Para San Martín es a todo o nada, por lo tanto buscará refugiarse en su defensa, la mejor del campeonato, pero necesita encontrar variantes para llegar al gol.

Los 56 tantos del miércoles son muy pocos para pretender un triunfo. Será clave que algunos jugadores puedan salir del cerco defensivo que le propuso Regatas, entre ellos los internos Sebastián Acevedo, Javier Saiz e Iván Basualdo. En la lucha por los rebotes, Regatas marcó una clara diferencia (44 a 27), lo mismo sucedió en los puntos logrados en la zona pintada: 38 a 14, donde se destacó Tayavek Gallizi con 12 puntos. A lo largo de la temporada San Martín ganó los dos partidos disputados entre sí en la Fase Regular. Lo hizo, principalmente en el segundo encuentro, marcando el ritmo y con una muy buena efectividad en los tiros de tres puntos. Estos argumentos no estuvieron el miércoles y quedó al borde de la eliminación.

Cada juego de playoffs es un capítulo aparte. Habrá que esperar hasta la tarde para ver lo que proponen los protagonistas.