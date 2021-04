Se quedó con la Recopa Sudamericana. Defensa y Justicia hizo historia en Brasil y ganó su segundo título internacional. En partido polémico, El Halcón voló altísimo y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras derrotar al Palmeiras por penales luego de una victoria 2-1 durante los 120 minutos que tuvo de todo (VAR, penales y rojas). Varela está de fiesta. Defensa jugó como un equipo grande. Como un gigante. Por eso alcanzó la gloria. Por eso hubo justicia. Por eso dio un golpe histórico en Brasil y dejó una huella que quedará grabada a fuego en la memoria y en la historia. El equipo de Beccacece jugó sin complejos ni amarras. Despojado de temores.

Con autoridad para salir a imponer condiciones desde el vamos. Con enjundia para disputar cada pelota como si fuera la última. Con garra para marcar territorio cuando era necesario hacerlo. Con temple para no amedrentarse en ningún momento y ante ninguna circunstancia frente a un rival de peso, que cuenta con un plantel armado con un presupuesto millonario.

Principalmente con juego. Con fútbol. Con dinámica para el juego, circulación y dinámica para el desmarque. Por eso todos se desgañitaron en un grito tan merecido como inapelable: el de campeón. Palmeiras, un equipo al que no le interesa demasiado tener la pelota, achicó espacios hacia atrás, no tuvo creatividad y se encomendó a una plegaria en cada contragolpe de Rony. La producción del equipo brasileño, el que tenía que cargar con todas las obligaciones por ser local y por el peso de su historia, fue muy pobre. El Halcón lo desnudó. Lo dejó expuesto con un planteo ambicioso y sin miedos. En Brasilia hubo justicia. Hubo un equipo que quiso refugiarse para aguantar y otro que, con su sello, fue al frente. Defensa, que venía de ser campeón de la Sudamericana, levantó una copa internacional por segunda vez en su historia. Vaya si lo tiene merecido: es un gran campeón.