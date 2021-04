Una calle se convirtió en la laguna de los patos. Cuando las calles que no se arreglan, terminan convirtiéndose en áreas de recreo para las aves y exposición de la naturaleza. El peculiar hecho sucedió en la localidad de Ramada Paso. Allí los habitantes del barrio Yateutí, se quejaron del intendente justicialista Pablo Puyol, quien prometió arreglar el acceso hacia esa zona del poblado. La obra lleva cuatro meses y ahora está paralizada. El lugar es intransitable y, cuando hay precipitaciones, los chicos no pueden asistir a la escuela. Con numerosas imágenes los vecinos certificaron que las máquinas del municipio dejaron una enorme zanja, sacaron los tubos y el camino quedó todo poceado. Tanto, que en uno de los tremendos desniveles que quedaron, se llenó de agua formándose una pequeña laguna. Hoy sirve para el recreo de los patos, siendo un bello espectáculo de la fauna local. Y quien sabe, con el tiempo, se pueda convertir en un atractivo turístico. Como decían las abuelas, no hay mal, que por bien no venga.