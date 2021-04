En el PAMI se inició la preinscripción para la vacunación antigripal a sus afiliados. Se realizará a través de la página: pami.org.ar/antigripal todos los meses de otoño y invierno. Con el turno los afiliados serán convocados para ir a las farmacias a inmunizarse. En las localidades más pequeñas la sede local de PAMI se comunicará con los beneficiarios. Para llevar a cabo la campaña de vacunación antigripal 2021 respetando el distanciamiento físico y los intervalos temporales de aplicación entre esta vacuna y la del Covid19, PAMI implementa un sistema de preinscripción y asignación de turnos en farmacias para que sus personas afiliadas puedan vacunarse de forma cuidada, segura y gratuita. “Con esta nueva medida estamos garantizando el distanciamiento social y evitando traslados innecesarios para minimizar la posibilidad de contagio frente al difícil contexto epidemiológico que estamos atravesando”, señaló la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.

Como la vacunación antigripal se hará en simultáneo con la del coronavirus, se debe evitar la superposición entre las dos vacunas, dándole prioridad a la inmunización contra el COVID-19. Es importante saber que la persona afiliada no puede aplicarse la vacuna contra la gripe 15 días antes o después de la vacunación contra el Covid19. El titular de la Unidad de Gestión Local PAMI Corrientes, Cristina Ruíz Aragón, explicó cómo es mecanismo y proceso de preinscripción para que los afiliados accedan a la inmunización. Lo primero es ingresar a: pami.org.ar/antigripal y allí una vez que se pongan todos los datos del afiliado, figurará los centros de vacunación más cercanos a su domicilio. Serán farmacias donde podrán concurrir, una vez que se le asigna el turno a través de un correo electrónico o al teléfono móvil.

“Lo que se está haciendo es cumplir con el calendario de vacunación nacional. Y es importante dos cuestiones: siempre es mejor que los afiliados accedan primero a la vacuna anticovid-19, en ese caso la antigripal se debe aplicar quince días después o quince días antes de la inmunización por Covid”, explicó Aragón. Remarcó que la preinscripción se extenderá a lo largo de toda la temporada, es decir que no se cerrara, por lo tanto, los afiliados podrán preinscribirse durante todo el otoño y el invierno. “En aquellas localidades donde no tengamos farmacias adheridas al PAMI se harán abordajes territoriales o bien trabajar con los municipios para que se habiliten algunos centros de vacunación”, dijo el funcionario.

Ruíz Aragón recordó que los hospitales provinciales están en condiciones de vacunar “porque la antigripal es una vacuna que está dentro del Calendario de Vacunación Nacional, por lo tanto tiene que estar disponible para cualquier persona que esté dentro del grupo de riesgo”.

La Vacuna Antigripal está indicada para todas las personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas menores de 2 años y personas con comorbilidades deben vacunarse. Las personas afiliadas mayores de 65 años no requieren orden médica para vacunarse. Las personas menores de 65 años con comorbilidades deben poseer la orden médica al concurrir a la farmacia, junto con su carnet y DNI. En localidades más pequeñas y los centros urbanos con menor demanda de vacunas, PAMI le informará a la persona afiliada la farmacia asignada y el horario flexible -informado por cada una de las entidades- en que puede concurrir a aplicarse la dosis.