La Bullrich ofreció las Malvinas por la Pzifer. Para algunos le traicionó su subconsciente, para otros, es realmente lo que piensa en el fondo. Horas atrás la polémica Patricia Bullrich, propuso entregar las Islas Malvinas a cambio de la vacuna de Pfizer. La presidenta del PRO, tiene como uno de sus caballitos de batalla, el por ahora frustrado acuerdo entre el gobierno nacional y el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas anticovid. Semanas atrás, ambas partes reanudaron las negociaciones. Mientras tanto, varios centros de ex combatientes a lo largo del país, hicieron cola para pegarle a Bullrich, quien se disculpó a través de un escueto mensaje de Twitter. La federación de veteranos de Guerra de la República Argentina, repudio los dichos de la ex ministra de Seguridad con un duro comunicado acusando al macrismo de desidia y entrega. La Asociación local de ex combatientes aún no se expresó. Corrientes es una de las provincias que más soldados entregó en la lucha por la soberanía de las Islas.

