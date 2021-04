Los camioneros cortan el puente internacional de Paso de los Libres y hay tensión con choferes brasileños. Ante la negativa de los transportistas del país vecino de presentar testeos para ingresar a la Argentina y la constante agresión, el sindicato que lidera Pablo Moyano respondió con un bloqueo por tiempo indeterminado. El sindicato de Camioneros decidió cortar el miércoles por la noche el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana. La medida de fuerza se realizó por los requisitos sanitarios para el cruce fronterizo y crece la tensión con los transportistas brasileños. El conflicto se desató cuando las autoridades argentinas les exigieron a los transportistas brasileños de test PCR para ingresar al país. Ante esa medida los transportistas del país vecino respondieron con un bloqueo del lado de Uruguayana, y en respuesta la Federación de Camioneros resolvió un bloqueo por tiempo indeterminado en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) que contiene las oficinas de migraciones y controles fronterizos del lado argentino, según se informó. “Los camioneros brasileños que vienen para acá no quieren hacerse los PCR y cuando los nuestros cruzan para allá los cagan a piedrazos. Es una bomba de tiempo, un polvorín. Se cortó todo el paso fronterizo”, comentó Pablo Moyano.

Omar Pérez, el secretario de la rama de Larga Distancia de Camioneros, explicó que el bloqueo del sindicato fue “en reciprocidad” por un corte de tránsito montado por los choferes brasileños: “A partir de ahora no pasa nadie de un lado ni del otro. Por tiempo indeterminado”, advirtió. El mayor conflicto es que por ese paso fronterizo circulan 1.500 camiones diariamente.

Hasta hace un tiempo los requisitos de ingreso de la Argentina eran laxos en comparación con otros cruces de frontera y, finalmente, decidieron nuevas medidas restrictivas, pero hace unos días se detectaron supuestos PCR apócrifos en poder de los camioneros brasileños. Los ánimos se fueron caldeando y en las últimas horas estalló el conflicto entre los autoconvocados brasileños y la respuesta del gremio de Moyano.

Desde el Ministerio de Transporte informaron que no habían sido anoticiados de la medida de fuerza. Otras áreas del Ejecutivo explicaron que previo al bloqueo habían sido las propias autoridades migratorias y de Cotecar las que habían resuelto interrumpir por unas horas el tránsito para evitar una escalada de violencia entre choferes de los dos países. Las áreas de Interior, Cancillería, Salud, Transporte y Planificación del Ejecutivo se encontraban “en tratativas con sus pares de Brasil para facilitar el paso de camiones por la frontera a través de la adecuación de las normas sanitarias establecidas desde Jefatura de Gabinete para que los extranjeros que manejan los camiones de transporte presenten un PCR negativo a la hora de ingresar a nuestro país”.

Minutouno.com.ar