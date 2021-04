Para conocer el comportamiento de las nuevas cepas de Covid19 se requieren estudios a nivel local. El Dr. Horacio Lucero, investigador del Instituto de Medicina Regional de la UNNE, opinó que “será una cuestión de tiempo” que se registre circulación comunitaria de nuevas cepas del Covid-19 en provincias del nordeste argentino. Aclaró que no puede asegurarse que sean más peligrosas pues las variantes se comportan de manera distinta según la zona geográfica y grupos étnicos. Para ello se requieren estudios sobre el comportamiento de las cepas a nivel local, y en ese aspecto recordó que la UNNE trabaja para realizar estudios de secuenciación del virus a futuro. La llegada de nuevas cepas del virus del Covid-19 genera preocupación en Argentina, debido a la posible mayor contagiosidad y mayor letalidad de estas variantes.

En la provincia de Corrientes se confirmó la detección de dos casos de coronavirus de la cepa Manaos, uno de la variante de Reino Unido y cuatro de la cepa de Río de Janeiro. En la provincia del Chaco se confirmaron cuatro muestras de Covid-19 con las variantes de Manaos y una con la de Río de Janeiro.

El Dr. Lucero, jefe del Laboratorio de Genética y Biología del Instituto de Medicina Regional, sostuvo que no puede confirmarse que exista circulación comunitaria de esas nuevas cepas, aunque aclaró que “es una cuestión de tiempo que ello ocurra” y trazó relación con lo ocurrido en el inicio de la pandemia en el cual los primeros casos detectados de Covid-19 eran de viajeros y en poco tiempo se avanzó en la circulación comunitaria.

“El virus va mutando para hacerse cada vez más infectivo y contagioso, y aumenta la contagiosidad de nuevas variantes para bloquear la respuesta inmune del paciente. Por eso se produce la existencia de nuevas cepas, pero eso no implica necesariamente mayor peligrosidad”. De esta forma el especialista de la UNNE se refirió a la peligrosidad que se le asigna a las nuevas cepas, y sostuvo que para calificar el nivel de peligro de una cepa se requieren estudios que aporten información a nivel local, en las que se relacione la caracterización del genoma del virus con información epidemiológica en la que se pueda asignar alguna gravedad clínica a una nueva cepa.

“Desde la ciencia no se puede decir ahora que la cepa Manaos o la cepa Río de Janeiro halladas en Corrientes o Chaco son peligrosas, porque el virus se comporta de manera distinta, en diferentes zonas geográficas, en diferentes grupos étnicos y grupos etarios” sostuvo en declaraciones a Radio UNNE (99,7 mhz) al remarcar la importancia de poder generar información local sobre las nuevas cepas. Recordó que el Instituto de Medicina Regional está trabajando para hacer la secuenciación genómica del virus del virus SARS CoV-2, lo cual permitirá identificar las cepas circulantes y caracterizarlas, algo que actualmente lo realizan otros centros de referencia del país.