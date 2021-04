Desde el Gobierno de Corrientes informaron que, por el momento, no introducirán cambios de fase en Capital. Siguen estudiando casos para encontrar otras variantes de la enfermedad. El secretario general Carlos Vignolo, adelantó que en Corrientes no se esperan cambios en la movilidad ni de fases tras la confirmación de nuevas cepas. Aguardan si hay un aumento de casos en Capital. “Por ahora no habrá cambios en los protocolos por la aparición de las nuevas cepas”, adelantó consultado por la prensa. Será así a menos que haya un importante aumento de contagios. “En Capital se mantiene el número hace varias semanas, mientras tengamos estos números seguiremos igual”, dijo. Con esto confirman que seguirán trabajando con el sistema de fases. Sobre el anuncio del Gobierno Nacional del inicio de la fabricación de vacunas en el país, Vignolo aclaró que la vacuna no la solucionará la pandemia. Confirmó que siguen buscando alternativas para comprar dosis: “por ahora no tenemos novedades concretas pero exploramos todos los aspectos posibles”.