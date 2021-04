Matías Lammens confirmó que no se analiza la suspensión del fútbol. El ministro de Turismo y Deportes se refirió a algunos rumores que hablaban de frenar la actividad ante el aumento de contagios. Confirmó hoy que por el momento no se analiza la suspensión del fútbol profesional. “Es verdad que, si la situación sanitaria lo requiere, el fútbol se verá afectado pero hoy no tenemos perspectiva de parar el fútbol”, aclaró Lammens desde radio La Red. El titular de la cartera de Deportes agregó que una posible suspensión del fútbol sería una “cuestión simbólica” ya que en términos de movilidad “no tiene impacto” y la tasa de contagios en los planteles “es bajísima”, a pesar de los brotes registrados las últimas semanas.

“Hablé con el gobernador (Axel) Kicillof sobre el tema y entiendo que hay una cuestión simbólica ya que el fútbol genera poco movimiento de personas”, expresó Lammens, en referencia a la sugerencia que había partido desde el Ministerio de Salud bonaerense. “Será una decisión que tomarán las autoridades sanitarias, pero creemos que el fútbol también es una manera de entretener a la gente para que se quede en la casa”, explicó el expresidente de San Lorenzo.

COPA AMÉRICA

Consultado por la Copa América, Lammens remarcó que sería “importante” que se pueda disputar y que se sigue trabajando para que eso suceda, aunque lamentó que sea “en estas circunstancias”. Lammens no precisó si deberá intervenir ante el ministerio de Salud y la ANMAT por el tema de las vacunas que distribuirá la Conmebol para las federaciones miembro. “Es una vacuna (Sinovac) que no está registrada en Argentina. Lo único que hago es ser intermediario entre la Conmebol y el Ministerio de Salud. Vamos a ver cómo sigue”, completó.

La Voz