Lucas Torreira, el mediocampista del Atlético Madrid, que estaría en la mira del equipo de Russo, volvió a demostrar su amor por el Xeneize. En una declaración impactante, Lucas Torreira conmovió a todo Boca. El mediocampista uruguayo informó que dejará de jugar al fútbol en Europa para estar cerca de su familia. “Estoy tratando de asimilar la situación, cuesta entender el momento, pero a medida que pase el tiempo iremos a convivir con este dolor. Mi mamá tenía 53 años y falleció por Covid-19, hubo un brote en Fray Bentos y estuvo 11 días empujando y luchando, pero el lunes por la madrugada recibí el peor llamado”, comenzó Torreira en ESPN. En esa misma línea, agregó: “pedí licencia en el Atlético de Madrid, el Cholo entendió todo y me dieron una semana, pero pedí quedarme un poco más. El domingo seguramente estaré viajando. Tengo que cumplir con mi deber y la vida debe continuar. El Atlético se portó muy bien conmigo y eso es importante”.

“No es emoción violenta. No es una decisión alocada por mi madre. Siempre dije que quería jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca y siempre lo voy a decir. No solo por mi momento. Sino es ahora, es en junio y siempre tuve las ganas de jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca. La noche que fallece mi mamá y uno de los primeros en recibir la noticia fue mi representante. No quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca”, remató.