La abogada acuchillada por su expareja suplica que no lo dejen en libertad: “va a venir a matarme”. La profesional fue atacada a cuchillazos cuando estaba trabajando. Reclamó una vez más que Sergio Soto -su agresor- no recupere su libertad. “Conoce todos mis movimientos“, aseguró la mujer que afirma estar “quebrada“. La abogada Margarita Sosa fue atacada a cuchillazos la semana pasada por su expareja, Sergio Soto, cuando se encontraba en su estudio jurídico ubicado por calle 9 de Julio casi Córdoba, en pleno microcentro de la capital correntina. Tuvo que ser internada de urgencia en el hospital escuela por la gravedad de las heridas, pero ahora se encuentra recuperándose en su domicilio. El hombre sigue detenido imputado por “intento de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género”.

Sosa comenzó comentando que está fuera de peligro y superando el dolor que le produjeron los 10 puntos de suturas que recibió tras ser agredida con un arma blanca.

La letrada sostuvo que a nivel psicológico está “quebrada”, y que nunca se imaginó pasar por una situación como esta. “Estoy tratando de hacer lo posible para sentirme bien”, manifestó.

DISFRAZADO

Al recordar la situación que le tocó padecer, dijo que ella se encontraba en su estudio y que en un momento de la mañana golpearon la puerta y al abrirla “no lo reconocí (Soto)”, porque “estaba disfrazado y no se le veía la cara”.

“Lo reconozco cuando me pidió hablar conmigo. Después llaveó la puerta y me pidió el celular que lo terminó rompiendo. Ahí al toque me pegó con una mano abierta en la cara. Luego sentí un dolor profundo en la espalda y caigo con la silla y ahí se me encima y con una mano tenía el cuchillo y con la otra me ahorcaba”, agregó en su relató.

Sosa recuerda que le pedía que “no la mate porque tienen una hija con retraso madurativo y que piense en que se va a quedar sola. Esas palabras las mencioné en todos momentos y él no sé qué me decía”.

“En un momento le agarré la muñeca en la que tenía el cuchillo y le gritaba ‘no me mate, no me mate por favor’. Tenía frio y empecé a temblar. Vi la sangre en mi ropa y en el piso y ahí me di cuenta que me había lastimado”, comentó la víctima. Siguiendo con el testimonio, Margarita también recuerda que le dijeron a su expareja que “se tire al piso” y después le tomaron de la mano a ella y le pedían que “no grite, no llore y que no se duerma. Después ya estaba en el hospital”, señaló.

Sobre si el hombre tenía antecedentes violentos con ella, dijo que “físicamente no, pero sí de manera verbal”. La letrada calificó a su expareja como un individuo “grosero, atrevido, gritón y vulgar”.

La mujer contó que hoy martes, Soto –aún sigue detenido- declaró en sede policial y pidió su excarcelación. “No quiero que lo dejen salir porque va a venir a matarme“, exclamó y aseguró desde Radio Dos que él “conoce todos mis movimientos”.