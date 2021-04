Más allá de los anuncios de Alberto Fernández en la segunda ola de Covid-19: Corrientes nuevamente no tomará restricciones sanitarias. Lo anunció el gobernador de Corrientes. “Me preocupa lo que pasa en la provincia, y acá vamos a seguir tomado decisiones por fases; de acuerdo a la situación epidemiológica de cada ciudad”, expresó Valdés, al analizar el impacto de la segunda ola de coronavirus en Corrientes. Después de una semana de conversaciones entre las máximas autoridades nacionales con expertos, gobernadores e intendentes, la redacción del DNU está en la Secretaría de Legal y Técnica y el presidente Alberto Fernández hizo esta mañana hoy el anuncio oficial. El martes el gobernador correntino compartió una reunión vía zoom con el presidente Fernández y no brindó señales que Corrientes tomará restricciones para bajar la circulación.

Valdés expresó que “la consciencia social tiene que ser fundamental para todos, que podamos entender que la única manera que podemos resolver es con la vacunación, distanciamiento y barbijo”. El mandatario provincial, manifestó que “estamos recibiendo vacunas, necesitamos tener la mayor cantidad de vacunas posibles, avanzar con la segunda dosis, hoy estamos avanzado con personas de 55 a 59 años y ahora voy a ver cómo sigue nuestro plan de vacunación”. Sobre la situación en el interior, mencionó que “preocupa la situación donde se nos están disparando los casos, como Santo Tomé donde vemos que los números comienzan a crecer, los que tiene Covid19 deben permanecer aislados por eso es importante hisopar y dejar inmovilizados a los que están contagiados”.

Ratificó que “vamos a seguir trabajando con fases y por ciudades, no vamos a tomar medidas en general, salvo que la situación sea generalizada, en Capital nos mantenemos en números, si nos seguimos cuidando vamos a mantenernos en fase 5, si el número se dispara y necesitamos tomar medidas las vamos a tomar”. Respecto de la escases de oxígeno en la provincia, el remarcó que “teníamos realizado la provisión de oxígeno, nosotros no tenemos tubos, tenemos en camiones, en un lugar centralizado, estamos ampliando el Hospital de Campaña, en un mes estará lista la ampliación con cien camas más de terapia intensiva, pero tenemos oxígeno centralizado, de esta manera se mejora la logística, fue una muy buena decisión”. De la llegada de más vacunas, a Corrientes, “esperemos que entren vacunas, esperemos que en mayo lleguen, ojalá que Argentina pueda acceder al mayor número de vacunas posibles”.