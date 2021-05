La vacunación casa por casa alcanzó a más de 1.060 personas por encima de los 65 años de la Capital. Ya se llevó a cabo en 18 barrios de la ciudad. El trabajo se inició el 12 de abril. El dato arroja que, un alto porcentaje de los que integran el llamado grupo de riesgo, no pidieron turno para vacunarse, o no supieron hacerlo. Esta tarea de inoculación a domicilio, no para pocos, la medida más acertada hasta el momento, advirtió la falencia que existe en los adultos mayores, en el manejo de Internet. Corrientes se ubica en el ranking de vacunación distrito por distrito, en las últimas posiciones. También figura en el fondo de la tabla de testeos masivos. Hoy llegaron a la provincia 19.800 dosis de un cargamento mixto con primeros componentes de Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm. En los próximos días vendrían alrededor de 15.000 inmunógenos más de la vacuna rusa. Se estaría muy cerca de las 300 mil que se necesitan colocar en la población, para frenar la mortalidad.