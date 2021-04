La víctima dijo que “si no le daba mi mochila me cortaba el brazo“. Un violento robo se produjo anoche cuando una joven iba caminando y fue interceptada por un delincuente que le terminó arrebatando la cartera. El maleante, que iba como acompañante en una motocicleta, amenazó con un machete a su víctima que sufrió un corte en uno de sus brazos y golpes en sus piernas como consecuencia de haberse caído tras ser empujada por el ladrón. “Estoy bien, pero si no le daba mi mochila me cortaba el brazo”, escribió la mujer tras haber sufrido el asalto que ocurrió ayer en Paso de los Libres, en inmediaciones de las calles Placido Martínez y Uruguay. La muchacha también publicó que el robo “fue en segundos” pero que para ella “duró una eternidad”. Toda la secuencia del hecho quedó registrada en una filmación.

https://www.instagram.com/radiodos993/?utm_source=ig_embed