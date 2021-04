En la lucha contra la pandemia en Goya, el obispo Adolfo Canecín se vacunó contra el Covid y valoró la labor del equipo de salud. El Obispo de Goya, recibió su primera dosis de la vacuna para el Covid, luego de haberse inscripto en el sistema y cuando llegó su turno de acuerdo a su edad fue convocado por el equipo de atención primaria de la salud del Hospital Regional de Goya y concurrió al Club Unión donde se aplicaban las dosis. “Hermanos integrantes del equipo de salud, gracias porque ustedes, de alguna manera fueron y son expresión de la cercanía de ese Jesús Buen Pastor, que acompaña a las personas enfermas, en cualquier dolencia y en particular a los enfermos del Covid-29”, afirmó el Obispo de Goya, Monseñor Adolfo Canecin, haciendo llegar su “cercanía y oración” a todos los que trabajan en este tiempo de Pandemia y los alentó a “orar con el salmo 22: El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar”.

“Hermanos todos, me dirijo a todo el personal de salud: médicos, enfermeros y enfermeras, sanitaristas y, a todos aquellos que se han preparado por el estudio y capacitados para servir, buscando siempre la calidad de vida y la salud de cada ser humano” comenzó en un video mensaje que se viralizo por redes sociales. Reconoció que en esta época de pandemia que “estamos viviendo por el coronavirus, ustedes han tenido desde el comienzo y continúan teniendo un enorme protagonismo”, aunque “no siempre valorado o reconocido” dijo.

“Quiero tener hoy con ustedes una cercanía orante, acompañarlos y, a través de ustedes acompañar a sus familias que seguramente, les costará entender el porqué de tantas horas y de tanto trabajo, porque, a veces mantienen distanciamientos con sus respectivas familias como medidas preventivas”, subrayó monseñor. Alentó “a los hermanos profesionales y a todos los integrantes del equipo de salud”, a rezar, porque “quiero rezar con ustedes y quiero rezar por ustedes, por eso, les propongo rezar juntos el salmo 22, que es un salmo muy bonito en las Sagradas Escrituras: El Señor es mi Pastor”.

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. “Tu bondad y tu gracia me acompañarán a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo tiempo”.

Agradeció especialmente “a todos los hermanos integrantes del equipo de salud”, y les dijo “gracias porque ustedes, de alguna manera fueron y son expresión de la cercanía de ese Jesús Buen Pastor, que acompaña a las personas enfermas, en cualquier dolencia y en particular a los enfermos del Covid19”.

Hizo referencia a las palabras de Jesús “lo que hagan al más pequeño, a mí me lo hacen”, por eso, “hermanos del equipo de salud, les digo que en cada persona enferma, ustedes están asistiendo al propio Jesús”, por eso “no cae en saco roto el esfuerzo, el trabajo, el cansancio y todo lo que ustedes están realizando con tanto esfuerzo en este tiempo de pandemia”.

Al expresar su cercanía, el obispo ratificó que “los acompaño y los bendigo a cada uno de Ustedes, pido que Dios les de sabiduría y a su ciencia médica, pido que Dios optimice los pocos o muchos medios que hoy la tecnología y, la ciencia le ofrece para salir al encuentro de tantas necesidades”.

